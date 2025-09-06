ЗАРЕЖДАНЕ...
Тази българка се казва Румелия и живее на улица "Съединение"
"Горда съм, че на този празник имам и имен ден“, споделя пред NOVA Румелия.
Тя разказва, че необичайното ѝ име идва от любовта на майка ѝ към историята. Разлиствайки стара семейна реликва – "Българска енциклопедия“, издадена през 1930 г., майка ѝ била впечатлена от делото на Съединението на Княжество България с Източна Румелия. Тъй като бабите ѝ се казвали Райна и Руска, тя решава да я кръсти Румелия. "В онези години е имало определен списък на имената“, отбелязва Румелия, подчертавайки колко необичаен е бил изборът на майка ѝ.
Връзката ѝ с историята обаче е много по-дълбока. Румелия Христова е наследничка на "един доста уважаван род, дал значими имена в историята на България“. Сред нейните родственици са фигури като Иларион Макариополски, Атанас Буров и Стоян Михайловски – авторът на текста на химна на Светите братя Кирил и Методий "Върви, народе възродени".
Домът на Румелия е изпълнен с артефакти и изкуство. Сред тях са 200-годишно виолончело и скулптура на баба ѝ, изработена от нейния брат-скулптор. Музиката също е неизменна част от семейната атмосфера, като съпругът ѝ Стефан Христов често свири на китара.
За Румелия Христова посланието на днешния ден е кристално ясно. "Това е едно дело, което са извършили българите сами, самостоятелно и въпреки великите сили“, казва тя. И отправя своя празничен апел: "Нека наистина бъдем обединени в полза на България“.
