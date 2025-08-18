ЗАРЕЖДАНЕ...
Тази рецепта ви дава възможност да използвате един от популярните летни зеленчуци по неочакван начин
А хлябът с тиквички е негова разновидност, която ни позволява да използваме един от популярните летни зеленчуци по неочакван начин.
Преди да престъпим към рецептата, две важни уточнения. Първото е, че подобно на банановия, и този сладкиш е по-вкусен, след като престоял поне ден. Второто - не бива да го покриваме плътно, след като е изпечен, за да имаме хрупкава коричка.
Хляб с тиквички
Необходими продукти:
2 чаши (около 370 г) настъргани на едро и леко изцедени от течността тиквички
2 големи яйца
2/3 чаша (160 мл) слънчогледово олио, зехтин или разтопено масло
1/2 чаша (95 г) тъмна кафява захар
1/2 чаша (100 г) бяла кристална захар
1 ч.л. ванилов екстракт
1 ч.л. сол
1 1/4 ч.л. канела
1/8 ч.л. прясно настъргано индийско орехче
3/4 ч.л. сода бикарбонат
1/2 ч.л. бакпулвер
2 чаши (260 г) универсално брашно
Захар за поръсване
Начин на приготвяне:
Загряваме фурната на 175°C. Намазваме формата за хляб с мазнина.
В голяма купа смесваме настърганите тиквички, олиото, яйцата, двата вида захар, ванилията и солта. Разбъркваме с вилица до хомогенност.
Добавяме канелата, индийското орехче, содата и бакпулвера, след което разбъркваме добре.
Добавяме брашното и бъркаме до гладка смес.
Изсипваме тестото в подготвената форма и заглаждаме повърхността. Поръсваме обилно със захар.
Печем 55-60 минути, като тестваме дали тестото се е изпекло с клечка за зъби.
Вадим и оставяме да изстине напълно във формата, пишат Smitten Kitchen, цитиран от lifestyle.bg. След това оставяме хляба непокрит във формата за една нощ или 24 часа, след което го нарязваме. Хлябът с тиквички се запазва свеж четири-пет дни на стайна температура.
