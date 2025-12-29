Анна Курникова показа сладка снимка на четирите си деца. Двете дъщери и големият син на бившата тенисистка и Енрике Иглесиас изглежда вече са неразделни с новото попълнение в семейството им, а именно бебето, което стана ясно, че 44-годишната Курникова е родила на 17 декември."Моите слънчица“, написа Курникова в Instagram профила си, споделяйки първата снимка на четирите си деца заедно. Изглежда трите им по-големи деца са повече от щастливи да посрещнат бебето.Тенис звездата и 50-годишният Енрике Иглесиас са родители на близнаците Никълъс и Луси, на 7 години, Мери, на 4 години, и новородено бебе, което се роди по-рано този месец. На непринудения кадър бебето спи в люлката си, а Никълъс, Луси и Мери стоят зад него.Въпреки че Курникова пазеше бременността си в тайна, на 22 декември, тя обяви, че е родила съвсем наскоро. Все още не е ясен полът и името на четвъртото им дете.Припомняме, че тя и певецът са заедно от 2001 г., когато се запознават на снимачната площадка на музикалния видеоклип на Иглесиас "Escape“. Оттогава двойката пази връзката си сравнително далеч от медиите и светлините на прожекторите."Когато се срещнахме - въпреки че тя дойде от света на спорта - по някакъв начин се разбрахме“, каза Иглесиас пред People през октомври 2023 г. "Тя знаеше какъв е моят свят. Аз някак си знаех какъв е нейният свят. Така че това разбиране много помогна. Просто започнахме да се свързваме малко по малко и ставахме все по-силни и по-силни.“Според Иглесиас, по-голямата част от ежедневието на двойката се върти около децата им."Когато ги взема от училище и имат лош ден или някое от тях плаче, или се кара, ние казваме: "Деца, коя е любимата ви песен?“ – пошегува се той пред People по онова време."После едно от тях започва да пее [моята песен] "I Like It“ и всички започват да я пеят, и е толкова сладко. Просто се наслаждавам сега. Наслаждавам се на всеки един ден.“Иглесиас и Курникова са заедно от повече от 20 години, но все още не са женени официално. Двамата са били откровени в миналото защо никога не са изпитвали желание да вдигат сватба."[Бракът] не е важен за мен“, обясни Курникова пред Women's Health през 2020 г. "В щастлива връзка съм – това е всичко, което има значение. Вярвам в обвързаността. Вярвам в това да бъдем открити, да си доверяваме и да се уважаваме напълно.