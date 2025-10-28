ЗАРЕЖДАНЕ...
Те се появиха официално заедно за първи път
Хю Джакман и Сътън Фостър се познавали дълго време. Двамата се запознават в театралните среди още в началото на 2000-те и заедно участваха в Бродуей постановката "The Music Man“ през 2022 г.
Романтичните им връзки обаче стана публично известна в началото на тази година, когато бяха заснети ръка за ръка в Лос Анжелис.
Предишните връзки
Холивудската звезда Хю Джакман финализира развода си с австралийската актриса и продуцентка Дебора-Лий Фърнес през юни 2025 г., слагавайки край на 27-годишен брак, който мнозина смятаха за един от най-стабилните в индустрията.
В същото време Сътън Фостър, известна Бродуей актриса и певица, подава молба за развод от съпруга си – сценариста и продуцент Тед Грифин – през октомври 2024 г., след десет години брак.
