Теа и Наум разделени
©
До този момент Теа неизменно следваше Наум навсякъде. В коя държава е водещ, там е и тя – с куфарите, с детето... Публиката отдавна е свикнала с тази картина: Наум на екран, Теа плътно до него зад кадър. Само че този път сценарият е различен.
Минкова е била принудена да се прибере в България и да остави половинката си сам в Шри Ланка – и то в момент, който далеч не е безобиден. Наум остава да доснима "Ергенът“, заобиколен от над 20 жени, а както всички знаят, Теа е повече от чувствителна на тема ревност и никога досега не си е позволявала подобна дистанция.
Причините за завръщането ѝ у нас не са една и две. От една страна – раждането на племенника ѝ, синът на сестра ѝ Ая Минкова, който се появи на бял свят преди дни. От друга – все по-сериозните ангажименти около училището на дъщеря им Амая, които не позволяват дълги и безкрайни пътувания.
Така за първи път от години насам Теа и Наум се оказват в различни държави, разделени не само физически, но и от напълно различни реалности – тя в семейна и роднинска среда, той в екзотичен телевизионен формат, където изкушенията дебнат на всяка крачка.
Раздялата може и да не е любовна, но със сигурност е знакова. Защото поставя на изпитание модел, който досега изглеждаше непробиваем – Теа винаги до Наум, без изключения. Дали това е просто временна пауза или началото на по-сериозно разместване в отношенията им, предстои да стане ясно, особено след старта на "Ергенът“ на 17 февруари.
Още по темата
/
Любо Нейков стяга сватба
04.02
Още от категорията
/
Пластичен хирург: Жената нямаше нос, част от устата, не можеше говори и да се храни. Вече го прави
09:52
Проф. д-р Манол Соколов: Над 50% от случайте на рак на дебелото черво у нас се откриват едва в 3 и 4 стадии
04.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Врялата вода върху замръзналото автомобилно стъкло е табу – има е...
22:42 / 04.02.2026
Практична рецепта за натоварени дни
22:17 / 04.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.