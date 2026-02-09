Пще в първите дни на новата година Теди Кацарова и гаджето й Ян отпрашиха на любовна ваканция в Тайланд. Поп певицата и любимият й блондин почти не излизат от басейните, издават техните фотоси.След като обиколи няколко вълшебни местни кътчета, двойката се "закотви" в уникален хотел. Той се състои от отделни постройки, самите те плуващи във водите на лазурен басейн като наколни жилища.А щастливите усмивки на щерката на Силвия Кацарова и избраника й са обещание, че този път ще нарушат привичката си да не се задържат на едно място повече от ден.