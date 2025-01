Тейлър Суифт ще връчи награда на церемонията "Грами"

© Поп суперзвездата Тейлър Суифт ще се качи на сцената поне веднъж по време на церемонията по връчването на наградите "Грами“ тази неделя в Лос Анджелис. Организаторите обявиха в четвъртък, че тя ще бъде сред гост-водещите, които ще връчват отличия.



Академията за звукозапис не разкри в коя категория Суифт ще обяви победителя.



"Готови ли сте за това? @taylorswift13 се присъединява към нас тази неделя като водещ на 67-те #GRAMMYs“, се казва в публикация в официалния акаунт на Recording Academy в X.



Суифт е номинирана за най-престижната награда на вечерта – Албум на годината – за своя албум The Tortured Poets Department, както и в още пет категории.



Изпълнителката на Fortnight държи рекорда за най-много победи в категорията Албум на годината, като е печелила отличието четири пъти. Сред основните ѝ конкуренти тази година са Бионсе с Cowboy Carter и Били Айлиш с Hit Me Hard and Soft.



Церемонията по връчването на "Грами“ ще отличи най-добрите изпълнения в музиката и ще събира средства за подпомагане на хора, засегнати от последните горски пожари в Лос Анджелис, предаде Reuters.