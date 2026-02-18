Телевизионен сблъсък: Мартин Елвиса скочи на шеф Ангелов
©
Той вече има собствено студио в "Преди обед“, откъдето ще посреща и разпитва участници от предстоящия пети сезон на романтичното риалити.
"Всички лъжат! Гледат "Ергенът"! Всички!“, отсече той в ефир и даде ясно да се разбере, че самочувствието му е на максимум още преди стартовия сигнал.
Елвиса не пропусна да реагира и на скорошни думи на шеф Виктор Ангелов, който нарече предаването "псевдоконкуренция“ и заяви, че ще го победи по рейтинг. Коментарът явно не е останал незабелязан.
"Нямам проблеми с критики и хейт. Видях как от това псевдоготварско "Биг брадър" по другата телевизия решиха да ни наричат мишки и да казват, че ще ни смачкат“, започна той с ироничен тон.
След това обаче дойде и ударът: "Рейтингът си е рейтинг, но една година всички говориха само за "Ергенът". Аз даже не знаех, че е имало тяхното предаване, докато не проверих в интернет дали изобщо съществува.“
В типичния си провокативен стил Елвиса добави още една реплика, която вече се върти из социалните мрежи:
"Една година бяхте по-тих и нисък от тревата. Сега сте надигнал глава – нормално е. Когато котката я няма, мишките пируват!“
Освен словесните престрелки, риалити героят явно се готви и за сериозно телевизионно присъствие. Той призна, че е изключително развълнуван от новата си задача – да интервюира бъдещите участници в "Ергенът“ и да надникне зад кулисите на любовната надпревара, пише "Блиц".
С нажежените реплики и демонстративното самочувствие изглежда, че телевизионният сблъсък няма да бъде само на екран. Ако тонът се запази, зрителите могат да очакват не просто конкуренция между формати, а истинска война за внимание, рейтинг и последната дума.
Още по темата
/
Промени в Nova
17:15
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Фалстарт на "Ергенът"
20:58 / 17.02.2026
Мощен циклон връхлита страната ни след 4 часа
16:35 / 17.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.