През нощта вятърът ще стихне и отново на много места в равнините ще се образува мъгла или ниска слоеста облачност. Над планинските райони ще преобладава ясно време. Минималните температури ще бъдат между минус 4° и 1°, малко по-високи по Черноморието, в София – около минус 2°. Утре през по-голямата част от деня в равнините и котловините ще се задържи облачно и мъгливо, а над планинските райони ще е предимно слънчево. Към края на деня ще се появи и усили вятърът от североизток. Максималните температури ще бъдат между 8° и 13°, в София – около 9°.В планините ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. Ще духа слаб вятър от северната четвърт. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 10°, а на 2000 метра – около 3°, съобщават от НИМХ.По Черноморието ще бъде предимно слънчево, в сутрешните часове на отделни места с намалена видимост. Към края на деня ще се усили вятърът от североизток. Максималните температури ще бъдат 11°-12°. Температурата на морската вода е 11°-13°. Вълнението на морето ще е 1 бал.отново на много места ще има мъгла. В следобедните часове от югоизток облачността ще се увеличи и ви през първите дни от новата седмица ще бъде предимно облачно.Ще има и валежи, предимно от дъжд, на повече места и повече по количество вВ планините, повече в Централна Стара планина и в Родопите. Вятърът ще е от източната четвърт, слаб, в източната половина от страната до умерен.Минималните температури в събота ще са около нулата, през следващите дни слабо ще се повишат и най-често ще са от минус 2°-0° в югозападните райони до 6°-7° в крайните източни.Дневните отначало постепенно ще се понижават и във вторник ще са между 3° и 8°; към средата на седмицата слабо ще се повишат и в югоизточните райони ще достигат 10°-11°.