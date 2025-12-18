Температурите падат, снегът идва!
В планините ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. Ще духа слаб вятър от северната четвърт. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 10°, а на 2000 метра – около 3°, съобщават от НИМХ.
По Черноморието ще бъде предимно слънчево, в сутрешните часове на отделни места с намалена видимост. Към края на деня ще се усили вятърът от североизток. Максималните температури ще бъдат 11°-12°. Температурата на морската вода е 11°-13°. Вълнението на морето ще е 1 бал.
В събота отново на много места ще има мъгла. В следобедните часове от югоизток облачността ще се увеличи и в неделя и през първите дни от новата седмица ще бъде предимно облачно.
Ще има и валежи, предимно от дъжд, на повече места и повече по количество в понеделник.
В планините ще вали сняг, повече в Централна Стара планина и в Родопите. Вятърът ще е от източната четвърт, слаб, в източната половина от страната до умерен.
Минималните температури в събота ще са около нулата, през следващите дни слабо ще се повишат и най-често ще са от минус 2°-0° в югозападните райони до 6°-7° в крайните източни.
Дневните отначало постепенно ще се понижават и във вторник ще са между 3° и 8°; към средата на седмицата слабо ще се повишат и в югоизточните райони ще достигат 10°-11°.
