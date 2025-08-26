ЗАРЕЖДАНЕ...
Температурите тази сутрин паднаха до едва 4 градуса!
Най-топло е на нос Калиакра и нос Емине - по 19 градуса. В Пловдив са отчетени 16 градуса, в София - само 8, във Варна и Бургас - по 17, Русе - 14, Стара Загора - 15 и интересно - в Благоевград са регистрирани нетипичните за Югозападна България 10 градуса.
Днес ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността, по-значителни над Южна България, но ще е без съществени валежи. Ще духа слаб вятър предимно от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 26° и 31°.
