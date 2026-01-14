Температурите тръгват нагоре
©
Днес ще има разкъсана облачност, по-значителна над северните и източните райони. Преди обяд слаби превалявания от сняг ще има на отделни места в Предбалкана и Стара Планина. Намалена ще бъде видимостта през повечето дневни часове по поречието на Дунав. Ще е почти тихо. Максималните температури в повечето места ще са между 5° и 10°, по-ниски - в североизточните райони и местата с намалена видимост, за София - около 8°.
Над планините в Югозападна България ще бъде предимно слънчево. По-значителна облачност ще има над масивите в източната половина от страната. В централните дялове на Стара планина преди обяд ще превалява слаб сняг. Ще духа силен, по високите части и временно бурен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 6°, на 2000 метра - около 0°.
Над Черноморието ще има променлива облачност, по-значителна над южното крайбрежие. Ще духа слаб, предимно западен вятър, а след обяд ще е почти тихо. Максималните температури ще бъдат между 3° и 7°. Температурата на морската вода е 8°-10°. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.
Още по темата
/
Шефът на топлофикационните дружества: Тези сметки, които се формират сега, са прогнозни, тъй като се очаква крайна сметка
10:09
Адвокат за правния хаос при сметките за парното: Не може собственик на голям апартамент да плаща същото като собственик на малък
13.01
Планински спасител: Има изключително висока лавинна опасност. Има и ледена кора под снега, силният вятър не спира
13.01
Скиор загина в Пирин
12.01
Още от категорията
/
Омъжва се на 14 и преди да навърши 21, вече има пет деца. Семейството й е толкова голямо, че не знае имената на всички
12:17
НИМХ ни зарадва за утре
13.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Кардиолог: Чистенето на сняг крие най-опасната комбинация за сърц...
16:15 / 13.01.2026
НИМХ ни зарадва за утре
16:19 / 13.01.2026
Учени установиха, че канелата влияе положително при хора с рак ил...
15:02 / 13.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.