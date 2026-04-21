Сутринта над по-голямата част от района ще преобладава слънчево време, само над крайните северни части, главно по поречието на Дунав, ще има ниска облачност. Следобед от север на юг ще се заоблачава, ще се развива и купеста и купесто-дъждовна облачност и в по-късните часове на деня очакваме краткотрайни валежи, на юг от Стара планина по-интензивни с гръмотевици, съобщава НИМХ.

Ще духа слаб вятър от запад-северозапад, по-късно вятърът ще се ориентира от север и североизток и над страната ще прониква по-студен въздух. Минималните температури ще са високи от 6 до 11 градуса, но максималните ще се понижат и ще са между 14° и 19°, за Варна около 16°.

Вълнение на морето 2-3 бала. Температура на морската вода 11°-13°.