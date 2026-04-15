Ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността, по-значителни следобед и над Югоизточна България и по Южното Черноморие, съобщи НИМХ.

Ще духа слаб, следобед по Черноморието до умерен вятър от изток-югоизток. Максимални температури между 16° и 21°, по Черноморието от 12° до 17°, за Варна около 16°. Вълнение на морето 2-3 бала.

Температура на морската вода от 10° до 12°.

Деж. синоптик: Л. Маджаров