Днес над по-голямата част от района ще преобладава слънчево и сравнително топло време, сутринта на места видимостта ще е намалена от краткотрайна мъгла. Повече облаци ще има преди обяд над крайните южни части от района, а към нощта, по приближаващ фронт, ще се заоблачава по поречието на Дунав, съобщва НИМХ.

Вятърът ще е слаб, по крайбрежието до умерен от североизток. Максимални температури между 17° и 22°, по Черноморието от 11° до 16°, за Варна около 15°. Вълнението на морето ще се увеличи до 3 бала. Температура на морската вода 11°-12°.

Във Варна най-високата температура на днешния ден /29.5°/ измерена през 1939 година, а най-ниската /-1.1°/ през 1929 година.