След престижни награди като френската "Фрагонар“, Награда "Хр. Г. Данов“ за цялостен принос в българската книжнина и Вазовата награда за литература, обичаната писателка Теодора Димова добави още един приз към дългия си списък с отличия. Талантливата авторка на "Майките“, "Поразените“ и "Не ви познавам“ стана носител на престижната Награда за хуманитаристика "Богдан Богданов“ на Нов български университет за 2025 година.Отличието бе поднесено на официална церемония на 3 ноември в НБУ.Наградата в памет на големия класически филолог, учен, общественик в областта на културата и създател на НБУ проф. Богдан Богданов се връчва ежегодно за високи постижения в сферата на хуманитаристиката.Писателката и публицистка Теодора Димова, която във всеки свой текст осветлява болките на съвремието и отстоява високия морал, бе отличена от жури от НБУ в състав: д-р Георги Гочев, д-р Георги Текев, Иван Богданов, д-р Мария Арсениева, проф. д-р Пламен Бочков, д-р Христо Чукурлиев и председател на журито проф. д-р Христо Тодоров.Лауреати на престижната награда през годините са личности като проф. Цочо Бояджиев, Райна Кабаиванска, Борис Христов, проф. Михаил Неделчев, проф. Георги Фотев и други.Теодора Димова е сред най-обичаните български писатели и един от най-разпознаваемите гласове на съвременната литература у нас. Авторка е на романите "Майките“, "Поразените“, "Не ви познавам“, както и на редица есеистични и публицистични текстове в сборниците "Молитва за Украйна“, "Зове овцете си по име“, "Четири вида любов“, "Ороци“ и Портал Култура, където е колумнистка от 2012 година.Писателката е носителка на Голямата награда за източноевропейска литература на Bank Austria и KulturKontakt за "Майките“; Национална награда "Хр. Г. Данов“ за българскахудожествена литература за "Марма, Мариам“; Наградата "Хр. Г. Данов“ за цялостен принос в българската книжнина; "Роман на годината“, наградата за проза "Перото“, "Цветето на Хеликон“ и френската награда "Фрагонар“ за "Поразените“; "Цветето на Хеликон“ и "Орлето на Хеликон“ за "Не ви познавам“.През 2022 г. Теодора Димова стана носител и на Голямата награда за литература на Софийския университет, а през 2023 г. – и на Вазовата награда за литература за цялостен принос.