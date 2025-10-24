Начинът на живот в едно кралско семейство може на пръв поглед да изглежда вълнуващ и приказен.Ако обаче сте от хората, които следят повече случващото се зад кулисите, определено знаете, че събитията в двореца крият много повече неудобства – стриктни правила, претоварен график и отговорности към Короната, заради които се налага членовете да пренебрегват чувствата си.За стреса да бъдеш действащ член на британската кралска фамилия говори и едно изказване на покойната принцеса Даяна, публикувано в новата книга на биографа Бръйн Козловски "Да живее кралицата! 13 житейски правила от най-дълго управляващия монарх на Великобритания“, разказва Marie Claire."Кралският живот е малко като, както по-късно го описва принцеса Даяна, винаги да трябва да се явяваш навреме за сватба "всеки ден от живота си – и то като булка“.Обикновено свързваме сватбата с приятни вълнения, но подобно определение от майката на принц Уилям и принц Хари говори достатъчно красноречиво за нивото на стрес в нейното ежедневие, включително и самия ѝ сватбен ден. От напрежение тогава принцесата произнася погрешно името на своя съпруг пред олтара, произнасяйки Чарлз Артър Джордж вместо Чарлз Филип.