Знаете ли, че любимият ви успокояващ чай може да навреди на здравето ви в жегата. Лекарите предупреждават, че някои билки стават опасни в горещото време. Днес ще разберем какви реални ползи и евентуални заплахи може да донесе билковият чай за здравето ни и какви са тънкостите, които трябва да познаваме, когато решим да го използваме.Студените сладки напитки не са най-добрият избор в жегата, предупреждават специалистите. Тези питиета дехидратират тялото, създават излишен стрес за кръвоносните съдове и сърцето и освен всичко трупат излишни калории.През лятото се препоръчва да пием вода, натурални сокове, разредени с вода, и билков чай. Но най-напред нека отговорим на въпроса.Билковите чайове все по-често се избират от хората, които ценят естествените източници на здраве. И несъмнено интересът към такива напитки се е увеличил драстично. В горещо време те добре възстановяват водния баланс на организма. При това го правят нежно, без да причиняват резки промени в температурата на тялото.Билковият чай е източник на широк спектър от хранителни вещества, богат е на антиоксиданти, витамини и минерали. Трудно е да не се съгласим с известната фраза на Карл Велики, който е определил ролята на билките по следния начин: "Приятел на лекаря и похвала за готвача“.Сега ще ви докажем, че с тази мисъл е уцелил право в десетката. Със сигурност никой не би могъл да го каже по-точно. Многобройни изследвания потвърждават, че билковите чайове имат противовъзпалителни свойства, подобряват метаболизма, укрепват имунната система и имат общоукрепващ ефект.Някои билки помагат за облекчаване на стреса. Така например градинският чай, лавандулата, ментата, лайката, риганът и маточината се считат за естествени релаксанти заради способността им да успокояват нервната система.Те облекчават напрежението след горещия и напрегнат ден и подпомагат здравословния сън дори в задушна нощ. Има обаче билки, които трябва да се избягват през лятото. Лекарите препоръчват да не се пият студени, сладки и газирани напитки в горещо време.Съществува обаче и друга категория напитки, които според експертите трябва да се избягват напълно през този сезон от годината.Причината е фотосенсибилизиращият им ефект. Някои растения могат да провокират сериозни състояния: уртикария, изгаряния, пигментация, обрив. Такива билки са планинска арника, жълт кантарион, ангелика, лайка, хвощ, невен, бял равнец, вратига. Разбира се, те са полезни, но не и през периода на активно слънцегреене.Добре е да имате предвид, че добавянето на джинджифил, канела или карамфил към билковия чай през лятото също е нежелателно. Те допринасят за повишаване на телесната температура, особено когато се консумират в големи количества.Тези продукти са много полезни, защото регулират производството на инсулин, стабилизират гликемичния профил и спомагат за елиминирането на токсините, но според лекарите е по-добре да се въздържате от тях в горещо време.Чудите се защо е необходимо да пиете топли напитки в горещо време - ето и отговора. Когато температурите са рекордни, всеки от нас търси всякаква възможност да се разхлади малко. Учените отдавна имат разногласия по този въпрос, но дебатът вече е решен веднъж завинаги - Оли Джей от Университета в Отава сложи край на спора, след като проведе проучване и данните сочат, че е по-добре е да се пият топли или умерено горещи напитки.Не е случайно, че жителите на страните от Централна Азия постоянно пият горещ чай в жегата, "чийто механизъм на действие е много ценен. Такъв чай разширява кръвоносните съдове, което насърчава повишеното изпотяване и в резултат на това по-ефективното охлаждане на тялото, пише zdrave.to. Той тонизира тялото и намалява нуждата от течности. Докато безалкохолните напитки провокират вазоконстрикция и съответно нарушават естественото изпотяване – ключовият механизъм за охлаждане на тялото.Има и определени правила за това как да пием билковия чай през лятото. Запарвайте го не с вряла вода, а с охладена, за да не загуби полезните си свойства. Приемайте го само пресен. Запарете си количество само за еднократна употреба.Препоръчително е да се спазва дозировката. Не приготвяйте твърде концентриран чай. Обичайната доза е 1 чаена лъжичка билка на 200-250 мл вода. Билковият чай не трябва да съдържа много захар и калории, защото вместо да утолява жаждата, ще я увеличи. Можете да добавите лъжица мед или резен лимон за вкус.Смесвайте билки и експериментирайте с комбинации, за да обогатите вкуса и не забравяйте за сушените билки. Ако нямате пресни под ръка, можете да ги замените с изсушени. Ароматът най-вероятно ще е по-слаб, но ще добави приятна нотка към напитката.Не съхранявайте сушени билки повече от една година, защото употребата им след това води до загуба на характерния им аромат и вкус. Друг метод е да замразите билката в кубчета лед. За целта нарежете листата, поставете ги във формички за лед, напълнете с вода и замразете. Важно е да запомните, че билковите чайове са полезни в умерени количества.Прекомерната консумация може да причини нежелани реакции. Експертите препоръчват да се ограничите до 2-3 чаши на ден, така че напитката да носи само ползи. Както казват лекарите, ежедневната им употреба е напълно оправдана, но хората със стомашни, бъбречни и чернодробни заболявания, както и тези, приемащи антикоагуланти, трябва да ги използват внимателно.Новите за организма билки трябва да се включват постепенно поради възможна алергична реакция към етеричните масла. Бременните жени и малките деца обаче не трябва да експериментират. В тези случаи препоръката е да се направи консултация с личния или лекуващия лекар.