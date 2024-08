Тези песни ще станат хитове

© YouTube Август е, август е. И вече съвсем не ни свърта в офиса. Нямаме търпение да се отправим към морето, за да послушаме някъде на живо под звездите малко качествена музика. Като Лени Кравиц, който очакваме в Бургас на 6 август, за да представи новия си албум Blue Electric Light. Но докато това се случи, бързаме да сложим края на работния ден с чаша мента в ръка и малко нова музика от тази седмица.



Започваме с толкова любимия ни Джак Уайт, който официално издаде новия си албум, No Name, на 2 август.



Албумът влезе в новините по-рано този месец, след като служителите в магазините Third Man Recors пуснаха копия от записа, без никаква информация какво всъщност има на плочата, в чантите на клиентите си заедно с техните покупки. Много бързо си харесахме "Old Scratch Blues". Джак Уайт е истински виртуоз, няма спор.



В новия си солов сингъл, "Justice Will Shine On", фронтменът на System of a Down Серж Танкян разсъждава върху поколенческия смут, който неговите предци са изпитвали след арменския геноцид.



Песента ще бъде включена в предстоящия краткосвирещ албум на Танкян с пет песни, озаглавен Foundations, който трябва да излезе чрез Gibson Records на 27 септември.



Мерилин Менсън издаде "As Sick As the Secrets Within", първата му нова песен, откакто вълна от обвинения в злоупотреба от няколко жени остави настрана музикалната му кариера на фона на много съдебни дела.



Музикантът за първи път разкри, че готви нова музика през май 2023 г. в публикация в социалните мрежи, която включваше някои кадри от очевидни музикални видеоклипове и надпис "Имам нещо, което да чуете".



Неса Барет се завърна с "PASSENGER PRINCESS". Демонстрирайки характерното горещо поп звучене на Барет, парчето е първото ѝ издание за 2024 г. и също така служи за представяне на втория ѝ албум - AFTERCARE, който пристига по-късно тази година.



"PASSENGER PRINCESS" представлява интензивната фаза на медения месец, когато за първи път влезете в нова връзка - начинът на мислене, при който бихте направили всичко за този, когото обичате, само за да изпитате страстта на връзката", обяснява Барет.



Юлиан Костов е български актьор, режисьор и продуцент. Костов участва в предстоящия трети сезон на хитовия сериал на HBO - "Белият лотос", както и е познат с ролята си в рекордно популярния фентъзи сериал на Netflix "Сянка и кост". Костов също така изигра емблематичния злодей Владимир Макаров в римейка на най-популярната видеоигра стрелец в света - Call Of Duty: Modern Warfare 3. Освен актьорската сцена обаче, Юлиан Костов иска да превзема и музикалната, пишат от Lifestyle.bg.



Издаването на песента "Rain" от Юлиан Костов и Мария Драгнева бележи музикалния дебют на Костов. На пролетното равноденствие през 2022 г. Костов написва три страници А4 за 20 минути, описвайки мисли и състоянието на душата си и записа демо върху бийтът на Мак Милър, който го е вдъхновил. След това Костов се свърза с Драгнева, соло музикален изпълнител, която през последното десетилетие също така участва с Ъпсурт, и я пита дали иска да си сътрудничат по песента. С малко помощ от Бат Венци, ето я и нея.