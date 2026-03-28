Поскъпващите сметки за електроенергия принуждават все повече домакинства да търсят работещи решения за оптимизиране на разходите си. Въвеждането на няколко елементарни ежедневни навика може да свие потреблението на ток с до 30%.Много от домакинските уреди продължават да черпят енергия, дори когато не се използват активно. Този т.нар. "режим на готовност“ при телевизори, игрови конзоли и зарядни устройства може да формира между 5% и 10% от общата сметка.Не оставяйте зарядни в мрежата, ако към тях няма включен апарат.Използвайте разклонители с бутон за пълно прекъсване на захранването.Отоплението и охлаждането са основните консуматори в едно домакинство.Правилната настройка на термостата е от ключово значение: През лятото поддържайте температура между 24–26°C, през зимата: Настройвайте уредите на 18–20°C. Редовното почистване на филтрите и затварянето на вратите и прозорците гарантират по-висока ефективност на климатика.Кухненските боксове и мокрите помещения предлагат голям потенциал за икономии. Използването на еърфрайър вместо фурна или готвенето с капак значително намалява престоя на уредите в мрежата. При пране е препоръчително да се използва хладка вода и еко режими, като машините се пускат само при пълен капацитет.Макар и малък разход поотделно, осветлението е постоянен фактор. Преминаването към LED крушки и максималното използване на естествена светлина дават осезаем резултат. Що се отнася до хладилника – той работи денонощно, затова поддържането на оптимални температури (3–5°C за хладилната част и –18°C за фризера) е задължително.