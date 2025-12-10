Тихомир каза за Натали и Виктория
©
Тихомир Литов беше една от най-коментираните фигури на финала на "Ергенът: Любов в рая“. Той напусна предаването с празни ръце, след като не успя да хване ръката на Натали. А тя прие пръстен от Орлин, към когото започна да изпитва симпатии още в началото на предаването.
Въпреки тази развръзка, самият Тихомир признава, че сърцето му е трепнало само за една дама от предаването.
Тихомир не се опитва да крие, че Натали е била жената, която наистина е успяла да привлече вниманието му. На въпрос коя е тя, отговорът му е повече от красноречив.
"Натали, Натали, Натали. Наистина имах чувства към нея“, признава ергенът.
Той признава, че е имал чувства към нея, но "разбрах в последствие, че няма да станат нещата“, споделя той.
Тихомир смята, че отношенията между двамата с Натали е можело да се развият по друг начин, ако подходът му още от самото начало е бил по-различен.
След предаването Тихомир не поддържа приятелски отношения с Виктория, с който в "Ергенът: Любов в рая“ се бяха разбрали да играят стратегически заедно. Той я определя като прекрасна, грижовна и много добра жена, но симпатиите му спират то това ниво. Той подчертава, че към Виктория никога не е имал чувства, освен приятелски, пише Ladyzone.
Още по темата
/
Още от категорията
/
Над 270 български производители представиха продуктите си на фермерските пазари на Lidl през 2025 г.
13:23
Край на TikTok, Instagram и Reddit: Австралийските тийнейджъри скърбят за загубата на достъп до социалните медии
12:07
Задава се приятно време
08.12
Златко Златков, сдружение "Русаля": Около 40 деца в неравностойно положение се обучават в училището-пансион
07.12
Мисис Вселена 2025: Дами, не спирайте да работите. Продължавайте в тази посока. Вие сте личности и сте основата на нашето общество
07.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Съветите на професионалиста: Какво е добре да погледнете, когато ...
18:30 / 08.12.2025
Отново без него, драмата в семейство Бекъм става непреодолима
10:35 / 08.12.2025
Журналист: Удари ме синдромът на празното гнездо
10:09 / 08.12.2025
За три зодии приключва труден период и се отваря вратата на безпр...
17:51 / 07.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.