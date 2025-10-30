Сподели close
С настъпването на есента, когато въздухът става по-хладен и листата започват да шарят земята, на сцената излиза един от най-обичаните сезонни продукти – тиквата. Ароматна, сладка и пълна с полезни вещества, тя е истинска есенна царица. От супи и пайове до сладки и солени ястия, тиквата може да заеме достойно място на всяка трапеза. "Фокус" ви предлага няколко идеи и изпитани рецепти.

Супа от тиква – топлина в купичка

Топлата крем супа от тиква е класика за студените дни. Освен че е изключително ароматна, тя е и лека, но засищаща.

Необходими продукти:

600 г тиква

1 глава лук

1 морков

1 картоф

1 литър зеленчуков бульон

1 с.л. зехтин

щипка джинджифил или индийско орехче

сол и черен пипер на вкус

няколко капки сметана или тиквено олио за поднасяне

Приготвяне:

Задушете лука и моркова в зехтина до омекване. Добавете нарязаната тиква и картофа, залейте с бульона и варете, докато зеленчуците омекнат. Пасирайте до гладък крем и подправете с подправките. Поднесете с капка сметана и няколко крутона за финал.

Пай с тиква – аромат на уют

Американската класика отдавна е намерила път и към българската кухня.

Необходими продукти:

1 пакет готово маслено тесто или домашно

400 г тиквено пюре

3 яйца

150 мл сметана

100 г кафява захар

1 ч.л. канела

½ ч.л. джинджифил

¼ ч.л. карамфил

Приготвяне:

Разстелете тестото във форма и го надупчете с вилица. Смесете тиквеното пюре с яйцата, сметаната и подправките. Изсипете сместа върху тестото и печете на 180°C около 40 минути, докато се стегне. Охладете преди сервиране. Получава се ароматен, нежен пай, който върви чудесно с чаша кафе или чай.

Печена тиква с мед и орехи – вкусът на детството

Няма по-простичко, но по-вълшебно ястие от това.

Необходими продукти:

1 кг тиква (по възможност цигулка или хокеидо)

3–4 с.л. мед

шепа едро натрошени орехи

малко канела

Приготвяне:

Нарежете тиквата на парчета, подредете я в тава, поръсете с орехите и канелата, полейте с меда и печете на 180°C до златисто и карамелизирано. Сервирайте топла – ароматът е истинска есен в чиния.

"Фокус" не спира с идеите:

Тиквата чудесно се съчетава и в солени ястия – например ризото с тиква и пармезан, къри с кокосово мляко или дори пълнена тиква с булгур и зеленчуци. А ако ви остане малко пюре, използвайте го в палачинки или мъфини – ще придаде нежност и цвят.

Независимо дали ще я приготвите сладка или солена, тиквата носи онзи уют, който само есента може да предложи – топлина, аромат и спомени. Неслучайно я наричат нейната царица.