С настъпването на есента, когато въздухът става по-хладен и листата започват да шарят земята, на сцената излиза един от най-обичаните сезонни продукти – тиквата. Ароматна, сладка и пълна с полезни вещества, тя е истинска есенна царица. От супи и пайове до сладки и солени ястия, тиквата може да заеме достойно място на всяка трапеза. "Фокус" ви предлага няколко идеи и изпитани рецепти.Топлата крем супа от тиква е класика за студените дни. Освен че е изключително ароматна, тя е и лека, но засищаща.600 г тиква1 глава лук1 морков1 картоф1 литър зеленчуков бульон1 с.л. зехтинщипка джинджифил или индийско орехчесол и черен пипер на вкусняколко капки сметана или тиквено олио за поднасянеЗадушете лука и моркова в зехтина до омекване. Добавете нарязаната тиква и картофа, залейте с бульона и варете, докато зеленчуците омекнат. Пасирайте до гладък крем и подправете с подправките. Поднесете с капка сметана и няколко крутона за финал.Американската класика отдавна е намерила път и към българската кухня.1 пакет готово маслено тесто или домашно400 г тиквено пюре3 яйца150 мл сметана100 г кафява захар1 ч.л. канела½ ч.л. джинджифил¼ ч.л. карамфилРазстелете тестото във форма и го надупчете с вилица. Смесете тиквеното пюре с яйцата, сметаната и подправките. Изсипете сместа върху тестото и печете на 180°C около 40 минути, докато се стегне. Охладете преди сервиране. Получава се ароматен, нежен пай, който върви чудесно с чаша кафе или чай.Няма по-простичко, но по-вълшебно ястие от това.1 кг тиква (по възможност цигулка или хокеидо)3–4 с.л. медшепа едро натрошени орехималко канелаНарежете тиквата на парчета, подредете я в тава, поръсете с орехите и канелата, полейте с меда и печете на 180°C до златисто и карамелизирано. Сервирайте топла – ароматът е истинска есен в чиния.Тиквата чудесно се съчетава и в солени ястия – например ризото с тиква и пармезан, къри с кокосово мляко или дори пълнена тиква с булгур и зеленчуци. А ако ви остане малко пюре, използвайте го в палачинки или мъфини – ще придаде нежност и цвят.Независимо дали ще я приготвите сладка или солена, тиквата носи онзи уют, който само есента може да предложи – топлина, аромат и спомени. Неслучайно я наричат нейната царица.