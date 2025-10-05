ЗАРЕЖДАНЕ...
Тита проговори за враждата си с Криско
© NOVA
Завръщане към корените
Новата ѝ песен "Най-яката жена" бележи завръщане към R&B стила, който феновете ѝ отдавна са искали да чуят отново.
"Много ми липсваше този стил. От много дълго време исках да направя такава песен. Моите фенове много искаха да ме чуят и да ме видят отново в такава светлина", сподели изпълнителката.
Изненадата: Криско е автор на песента
Най-голямата изненада за почитателите ѝ се оказа, че зад парчето стои не кой да е, а бившият ѝ продуцент Криско. Въпреки че вече не е част от лейбъла му "Адамант", Тита опроверга слуховете за вражда.
"Единственото вярно е, че вече не съм от "Адамант", но някак си с течение на времето успяхме да си запазим приятелските и професионални отношения", споделя тя.
Въпреки завръщането си към R&B звученето, Тита не иска да бъде поставяна в рамки. "Апелирам всички артисти и колеги - нека да смесваме жанрове. Толкова е готино, толкова е различно. Музиката е едно", каза певицата. Тя разкри, че скоро ще пусне още една R&B песен, но след това ще се остави на вдъхновението да я води "накъдето ме духне вятърът".
На въпроса за коя е написана песента "Най-яката жена", Тита отговори, че посланието е универсално. "Смятам, че всяка една жена за себе си трябва да бъде точно това", заяви тя.
Още по темата
/
Още от категорията
/
Вицепремиерът Караджов при валидирането на марката с лика на Калоянчев: Той не просто играеше ролите, живееше в тях
30.09
Женствена, шик и толкова стилна: Визията на Мелания Тръмп, която поне за миг привлече вниманието на всички
24.09
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Кой ще напусне Big Brother днес?
17:00 / 04.10.2025
Скандалите не спират! Антония Петрова-Батинкова нанесе тежък удар...
15:21 / 04.10.2025
Доктор Петров напусна "Игри на волята" след зрелищна елиминационн...
12:35 / 04.10.2025
Уволниха водеща на БНТ без предупреждение
10:01 / 04.10.2025
Това ли е победителят в "Игри на волята"?
07:56 / 04.10.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.