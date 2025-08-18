"Бях най-близкият приятел на Тодор Славков още от детските му години. Пиехме си ракията до последния му ден."Това изненадващо признание направи пред "България Днес" професорът по химия и преводач от български на Доналд Тръмп - Йонко Мермерски. "После обаче стана така, че около него имаше повече ментори, които му влияеха отрицателно. И аз просто не можех да се преборя с тази среда", уточни синът на покойното светило на народната медицина Христо Мермерски.Двамата с отишлия си от този свят на 21 юли т.г. Малък Тошко са имали намерение да напишат книга за майка му Людмила Живкова, разкри за вестника "нашият човек“ в Белия дом."Ходих у тях да извличам спомени, но той изпадаше в такова състояние, че не се получаваше нищо“, разкрива Мермерски. Той е намерил и обяснението защо всеки опит да мотивира внука на Тодор Живков да започне да говори за майка си е претърпявал провал."На Тодор не му се даде да премине през периода на скръб, а когато Людмила почина, той е нямал дори 10 години. Бидейки обществена личност, на него се е гледало като на бездушен човек, който може да понесе всичко. Всички са мислели, че е само угрижен, след като майка му е починала, но не, майката е съвсем различно нещо", убеден е Йонко Мермерски.По думите му "тази психическа драма от загубата" всеки път, когато двамата с наследника на Батето тръгвали да подреждат фактите за бъдещата книга, Тодор си пийвал и "губел ясната си мисъл". "Аз обаче никога не си позволих да го питам каква е неговата версия за смъртта на майка му. Тодор по принцип много мразеше да се говорят неща за семейството му, които той знаеше отвътре. Но не това беше и идеята на книгата“, пояснява преводачът на Тръмп.Проф. Мермерски е изключително изненадан от внезапната кончина на своя най-близък приятел. "Нямаше абсолютно никакви податки, че такова нещо ще се случи! Ако го е скрил и от мен, това означава, че става въпрос за негова дълбока драма от години. Защото той имаше страхотно чувство за хумор. Даже сме се смели с него, който пръв от нас си отиде, другият да разкаже виц на гроба му. Възможно е, разбира се, на майка му да е изпаднал в някаква депресия, но хуморът му беше циничен. Тодор не издаваше да преживява някаква сериозна тъга. Пред мен се държеше, не сваляше гарда", уверява Йонко Мермерски.Химикът не вярва, че Тодор Славков е бил склонен към самоубийство. "Беше винаги оптимистично настроен. Беше много горд с дъщеря си, как тя се изгражда като амбициозен млад човек, който ще постига неща и ще се развива", споделя синът на Христо Мермерски.За първи път пред медия преводачът на Тръмп разкрива и една от големите тайни на Мальк Тошко."Той в един момент, когато беше отишъл в Швейцария, се беше амбицирал да развива себе си. Но, от друга страна, майтапели сме се даже с него, при положение че го рисуваха и като космонавт, какви амбиции да има? Всичко му беше в краката. Но, мисля, и аз имах участие в това да го убедя да се развива. Обвинението в изнасилване обаче го отклони от този път. Тогава съдеха дядо му и търсеха начин да омерзят цялата им фамилия. И то по мои наблюдения счупи в него единствения порив развитие. След това изпускаш няколко години, започваш да се занимава с глупости... Самата история с обвинението е много грозна. Жената или момичето, което постъпи така грозно, на практика беше водено жаждата за известност. Без да я интересува, разсипа човека", огласява своята версия за ролята на обвинителката Мила Гешева проф. Мермерски.