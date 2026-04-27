Владимир Карамазов празнува днес рожден ден!

Той е роден 7 април 1979 г. в София. Завършва актьорско майсторство за драматичен театър в НАТФИЗ "Кръстьо Сарафов“ в класа на проф. Надежда Сейкова и доц. Веселин Ранков през 2002 г. През същата година се присъединява към трупата на Народен театър "Иван Вазов“.

Последните години Карамазов се наложи и като едно от любимите лица на малкия екран. Той стана известен с главните си роли в сериалите "Дяволското гърло“, "Откраднат живот“ и "Дървото на живота“, както и като дългогодишен водещ на риалити формата Survivor.

Когато не е на сцената, Карамазов снима. Той е талантлив фотограф, а негови кадри са постигнали международен успех. Творбите му са излагани в световни галерии и са печелили множество престижни награди.

Любопитен факт: Истинското име на актьора е Александров. Псевдонима си "Карамазов" получава от режисьорката Лилия Абаджиева по време на работата им над образа на Ромео.

Извън сцената е запален по пътешествията, гмуркането и пистовите мотори.