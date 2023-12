© виж галерията Актьорът Маколи Кълкин, когото и до днес разпознаваме като Кевин Маккалистър от "Сам вкъщи", вече има своя звезда на Холивудската алея на славата, а днес Sofia24.bg ще ви разкаже за него и за култовия филм, който го изстреля до върха на световната слава. На 1 декември 43-годишният актьор получи признание за ролята, която изигра, когато бе 10-годишен. Любопитното е, че церемонията събра Кълкин с актрисата Катрин О'Хара, която изигра майката на Кевин в "Сам вкъщи" и "Сам вкъщи 2: Изгубен в Ню Йорк". О'Хара изказа благодарности затова, че е получила покана за събитието и шеговито отбеляза, че като "неговата фалшива майка го е оставила сам вкъщи цели два пъти.



Маколи Кълкин е третото от общо седем деца в семейството на бившия актьор Крис Кълкин и Патриша Брентръп. Като малък е известен с псевдонима "Мак“. През 1984 г., едва 4-годишен той прави своя дебют на Бродуей в редица шоута. Година по-късно участва в сериала "Среднощен час“, а след това през 1988 година в "Еквалайзер“. През 1988 г. се снима в първия си филм – "The Rocket Gibraltar“.



След още няколко участия, на 10 години получава най-известната роля в кариерата си – тази на Кевин Маккалистър във филма "Сам вкъщи“. За нея е предложен от сценариста Джон Хюс, а режисьорът Крис Кълъмбъс веднага решава, че е идеален за ролята. Лентата има уникален успех, донасяйки приходи от 300 милиона долара само в САЩ.



Това е и първата телевизионна изява на малкия му брат Киеран Кълкин, който играе Фулър, един от братовчедите на Кевин Маккалистър. Следващата му роля е в "Моето момиче“ (1991), в който е първата екранна целувка на Кълкин, в случая с актрисата Ана Клъмски. През 1992 г. излиза продължението "Сам вкъщи 2“, което не отстъпва по успех на първата част. Едва през 1993 г. в "Добрият син“ той се превъплъщава в отмъстителен психопат. Известността му расте, а с това и хонорарите му. През 1994 г. участва в "Getting Even with Dad“ и "Richie Rich“, но и двата филма не постигат особен успех.



Детството на Маколи не е особено щастливо. Родителите му, които никога не са се женили, живеят разделени. Бащата на Маколи, който също е актьор, е бил агресивен човек, който дори си е позволявал да удря майка му. Когато Маколи получава значителна сума за ролята си в “Чичо Бък", баща му напуска работа, за да се грижи за богатството на сина си и започва да се изявява като негов агент. Мъжът, който се справя отлично в преговорите, осигурява високи хонорари за сина си, но в замяна на това прибира за себе си значителни суми. Стига се също така до съдебна битка между двамата родители за попечителските права, които в крайна сметка са спечелени от майка му. През 1995 г. Маколи Кълкин успява да отстрани родителите си като настойници, за да нямат достъп до богатството му. Следват общо 8 години отсъствие от големия и малкия екран. Скоро след това се снима в "Saved“. Последната му роля е в "Sex'n'Breakfast“ (2007).



През 2012 г. приема свръхдоза с хероин в опит да се самоубие, но е спасен .Годеницата на Кълкин се казва Бренда Сонг. Двамата имат две момчета. Преди това Маколи Кълкин има един провален брак, който приключва през 1998 година. Той е заедно с актрисата Рейчъл Майнър в продължение на 4 години.



През 2000 г. една от сестрите на Маколи Кълкин умира в следствие на свръхдоза наркотици. Тя е на 29 години.



През 2004 г. Маколи Кълкин е арестуван заради притежание на наркотици. Арестантските му снимки са истински шок за милионите му почитатели от времето на “Сам вкъщи".



20 дни остават до Коледа. Не се съмнявайте, че унас, както и в много други страни по света, хоратаще имат възможност да гледат "Сам вкъщи". Сигурни сме, че много хора свързват коледните празници с този филм. Във филма Маколи играе 10-годишно дете, забравено от родителите си вкъщи, което трябва да отблъсне набезите на двама крадци. Зрителите са изумени от капаните, които малкият Кевин поставя из цялата къща, за да защити дома си от бандитите. Знаете ли, че голяма част от тях са вдъхновени от анимационни филмчета.



Известно е, че Маколи Кълкин и Майкъл Джексън са добри приятели. Актьорът е кръстник на дъщерята на певеца. Едва през 2020 г. Маколи Кълкин се съгласи да коментира отношенията си с Майкъл Джексън и отново отрече обвиненията в педофилия.