© виж галерията Загадката на Sofia24.bg е свързана с един английски филмов, телевизионен и театрален актьор. Той е носител на множество награди, сред които почетна награда "Сезар“ (2002), награда "Оскар“ (1991), награда "Тони (1984), награда "Давид на Донатело“ (1991), награда на Гилдията на киноактьорите (2007), 2 награди "Златен глобус“ (1991, 2007), 3 награди "Еми“ (1997, 2006, 2014) и много други. Той е роден на 19 септември 1948 година в град Каус на о-в Уайт. Познахте ли го? Става въпрос за Джеръми Айрънс.



През 1996 г. той става 14-ият изпълнител, спечелил тройната корона на актьорското майсторство: "Оскар“ за най-добър актьор в главна роля за игралния филм от 1990 г. "Обрат на съдбата“, "Тони“ за най-добър театрален актьор за постановката от 1984 г. "Истинско нещо“ и "Еми“ за изключително изпълнение на глас зад кадър за документалния филм от 1996 г. "Великата война и формирането на 20 век: Война без край“ (1996), за изключителен поддържащ актьор в минисериал или филм в телевизионния сериал от 2005 г. "Елизабет I“ и за изключителен разказвач в епизода "Лъвска игра“ на документалния сериал от 2013 г. "Седмица на големите котки“.



През 1985 г. Айрънс режисира музикален видеоклип на Карли Саймън и нейния популярен хит сингъл Tired of Being Blonde, а през 1994 г. има епизодична роля във видеото към хитовия сингъл на Еластика Connection. Айрънс допринася и за други музикални изпълнения, записвайки Façade на Уилям Уолтън с дама Пеги Ашкрофт, The Soldier's Tale на Стравински, дирижиран от самия композитор, и през 1987 г. песните на Лернър и Лоуи от мюзикъла "Моята прекрасна лейди“ (My Fair Lady) с дама Кири Те Канава. Той пее части от "Бъди готов“ във филма "Цар Лъв“.



Актьорът обича да казва: "Пея като актьор и танцувам като патица".



През 1969 г. Айрънс се жени за Джули Халам, но бракът им е анулиран същата година. През 1978 г. се жени за ирландската актриса Шиниъд Кюсак. Двамата имат две деца. Едното момче се казва Самюъл, който работи като фотограф и участва заедно с баща си в игралния филм "Дани – световният шампион“. Другото момче Максимилиан Пол Айрънс, известен като Макс Айрънс е актьор като баща си. Той също е играл във филми заедно с баща си. Със съпругата си актьорът играе във филмите "Открадната красота“ (1996) и "Мочурища“ (1996).



Любопитно е, че Джеръми Айрънс притежава замък от средата на 15 век: Kilcoe Castle, който реставрира при закупуването му. Замъкът се намира на остров в ирланското графство Корк. Палатът е боядисан в традиционен цвят охра. Актьорът има и друга ирландска резиденция в централния дъблински квартал The Liberties, както и дом в родния му град Каус. Той също така притежава ферма в Уотлингтън и къща в Нотинг Хил в Лондон. Покупките на жилища постепенно се превръщат в негово хоби. Мястото обаче, което нарича свое убежище, е петвековния замък в Ирландия.



Осанката му е аристократична. Затова и атмосферата на сериала "Борджиите" му приляга идеално. Той обаче може да бъде и злодей, когато се изправя срещу Брус Уилис в "Умирай трудно 3". "Лолита", "Мисията", "Къщата на духовете", "Да бъдеш Джулия", "Открадната красота", "Венецианският търговец", "Смъртоносна връзка", "Обрат на съдбата", "Щети", "Кафка", "Китайска кутия", "Желязната маска", "Небесно царство", "Казанова" са част от филмите в които играе блестящо.С "Обрат на съдбата“ (1990) той печели наградата "Оскар“ за най-добра мъжка роля. През 2018 г. е генерал Владимир Корчной в шпионския трилър "Червената лястовица“, базиран на едноименната книга на Джейсън Матюс. Три години по-късно играе във филма "Гучи“ на Ридли Скот за убийството на известния италиански моден стилист Маурицио Гучи. Айрънс е в ролята на Маурицио Д'Анкона (псевдоним на Родолфо Гучи), италиански актьор и предприемач, баща на жертвата.



Актьорът обича и своето "Дукати", което нарича "Ферари на две колела". Джеръми Айрънс споделя, че има дневник, в който си записва някои мисли.



"Нужни са ми, за да ми напомнят кой съм", казва Айрънс.



Ето една от неговите мисли: "За да живееш извън закона, трябва да си благочестив човек". Аз наистина не обичам законите. Но съм сигурен, че дори да не ги обича, човек трябва да се подчинява на законите вътре в себе си, да спазва своя код на честта. И нито едното, нито другото не означава, че има право да нарушава спокойствието на другите".