Той изпява тази велика песен от първия път, шест седмици по-късно умира и става легенда

© Queen е една от най-популярните групи на всички времена и техните песни все още се слушат по целия свят днес. По време на своето съществуване те създават много вечни хитове, един от които се откроява - "The Show Must Go On" от албума "Innuendo" от 1991 г. Въпреки че мнозина смятат, че е написана от Фреди Меркюри и че е негова прощална песен, истината е малко по-различна.



Песента е написана от китариста Брайън Мей, вдъхновен от борбата на Фреди с болестта му. По това време Меркюри вече страда от СПИН, въпреки че не е официално известно, а той едва се движи. Брайън Мей се притеснява, че Фреди физически няма да може да изпее толкова трудни части, затова записва демо версия.



Фреди вече е много отслабнал, не може да вдигне дори чаша. Песента е много трудна, а състоянието му е отчайващо, затова Брайън предлага той да запише вокалите. Но Фреди отказва, удря няколко водки, връща се в студиото, в което никога повече не влиза, и го прави перфектно от първия път.



Въпреки това, когато идва време песента да бъде записана, Меркюри влиза в студиото, пие малко водка, става и казва: "Ще я изпея, скъпи." Той го прави от първия опит и изпява цялата песен без грешка.



"Той започна и я разби, заби тотално вокала", казва Мей по-късно в интервю. Тъй като болестта на Фреди се влошава, той става твърде слаб, за да запише музикален видеоклип, така че с групата решават да не правят нов материал за песента, а да създадат колаж от видеоклипове на Queen, записани между 1981 и 1991 г.



След като Фреди умира през ноември 1991 г., песента отново влиза в британските класации и остава в Топ 75 общо пет седмици, както и когато първоначално излиза. Песента се появява и в компилацията Greatest Hits III, записана на живо с вокалите на Елтън Джон.



Първото изпълнение на песента на живо е на 20 април 1992 г., по време на концерта Freddie Mercury Tribute Concert, там останалите членове на "Куийн“ заедно с Елтън Джон (вокали) и Тони Айоми (ритъм китара) изпълняват песента. Оттогава "Куийн“ + Пол Роджърс заедно с Пол Роджърс изпълняват песента на живо. След издаването си, освен че песента се изпълнява и от други хора на изкуството, тя се появява във филми и телевизионни предавания.