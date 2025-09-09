ЗАРЕЖДАНЕ...
Той открадна сърцето й, а тя не го крие
©
56-годишната красавица разговаряше с инфлуенсъри за най-новия продукт от козметичната си линия за коса: сух шампоан. Въпреки че от видеата от събитието изглежда така, че Дженифър е била сама на събитието, оказа се, че това не е било така.
Entertainment Tonight успя да заснеме 50-годишния ѝ приятел Къртис да седи в задната част на стаята зад редица все още ненапълнени подаръчни торбички LolaVie. Въпреки че опитва да не привлича излишно внимание към себе си, той все пак с усмивка се запознаваше с някои от гостите за пищното събитие.
ова се случва точно когато Daily Mail научи, че Анистън и Къртис са станали "неразделни". "Те правят всичко заедно, винаги са заедно, а ако трябва да са далеч един от друг, са на телефона през цялото време, толкова са сладки, че е лудост", каза източник пред Daily Mail. "Удивителното е, че си допадат много добре, защото имат едни и същи интереси като медитация, йога, терапия и кучета."
Актрисата и хипнотизаторът са заедно от няколко месеца и дебютираха като двойка през юли. Къртис е известен като лайф коуч и "гуру" на любовта. Анистън изглежда е добре запозната с работата му, тъй като го следва в социалните мрежи от близо две години.
Дженифър, която преди това беше омъжена за Брад Пит от 2000 до 2005 г., а след това за Джъстин Теру от 2011 до 2017 г., предизвика слухове за романс, след като беше забелязана с брадатия красавец на почивка в Майорка, Испания, по време на уикенда на Четвърти юли.
"Тя се среща с Джим и е много щастлива, но все още не бърза", каза източник пред Daily Mail. Той добави още, че Джен "се чувства много свързана с Джим, тъй като имат същото ниво на емоционална интелигентност, за разлика от някои от предишните ѝ партньори".
Още по темата
/
На 51 тя стана модел
10:52
Владо Карамазов: Предателите снимаха най-много и спаха най-малко, което също трябваше да крият
07.09
Още от категорията
/
По-малко налично свинско месо и по-високи цени в магазините, ако вътрешното производство не се компенсира с внос
08.09
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.