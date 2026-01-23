Той прави милиони за минути
Бащата на актрисата - Нелсън Пелц е един от най-влиятелните инвеститори в САЩ, той е на 83 години, определя се като "антихоливуд“ и е далеч от светлината на прожекторите. Роден в Ню Йорк, той напуска престижното бизнес училище Wharton, за да се включи в семейния бизнес за доставка на храни. Тогава той достига своя професионален пик – разширява компанията, а след време създава и Trian Fund Management, управлявайки милиарди днес.
Пелц е известен със своята рязка директност в корпоративното управление и с участието си в бордовете на някои от най-големите компании в света. Нетното му състояние се оценява на около 1.6 милиарда долара, което го прави един от най-богатите хора в американския бизнес елит.
Майката на Никола Пелц - Клаудия е бивш модел, дефилирала за многобройни престижни марки през 80-те години. След като се омъжва за Нелсън обаче, тя решава да живее далеч от светлината на прожекторите и напълно се отдава на семейния уют. Нелсън Пелц и Клаудия Пелц се радват на голямо семейство - имат осем деца - Матю, Уил, Брад, Британи, Дизел, Николa и близнаците Закари и Грегъри. Семейството е известно със спортните си постижения и висок дух, особено в хокея - почти всички братя на Николa са играли професионално или полупрофесионално.
В интервю за списание Grazia преди четири години, актрисата разкрива подробности за семейството си. Никола разказва, че родителите й не са под светлината на прожекторите и никак не обичат показността.
"Те са антихоливуд“, споделя съпругата на Бруклин Бекъм. Ако сравним нейното семейство с това на Бруклин – разликата определено е голяма. Докато Виктория Бекъм и Дейвид Бекъм винаги са в центъра на медийното внимание, семейство Пелц определено предпочита уединението. Такъв е и начина, по който са възпитали своята дъщеря, пише Ladyzone.
