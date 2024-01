© Джеръми Алън Уайт - ако това име ви е непознато, вероятно живеете изолирани, без интернет, отдадени на духовни практики и непрестанна медитация. Уайт е най-горещата звезда в интернет, от няколко дни носител на "Златен Глобус" и звезда на обичания комедиийно-драматичен сериал "Мечката".



Причината Джеръми да се окаже любимец на жените е превърнала се в съвременна класика реклама на бельо на "Calvin Clain". Уайт се разсъблича и гледа нахално в обектива докато гласът на Lesley Gore бунтарки пее култовия си хит "You don't own me" (Ти не ме притежаваш). Създател на предизвикалото небивал интерес сред дамите видео е Мерт Алас, любимецът на Кейт Мос и Ирина Шейк.



"Защо приятелката ми се затваря в спалнята и слуша непрестанно песента на Lesley Gore", пише потребител в коментар към рекламната кампания. "Една сълза се спусна по бедрото ми", допълва друга потребителка.



На пресконференцията след наградите "Златен глобус" журналист попита Джеръми дали има нещо против, че рекламната кампания и обожанието на фенките измества фокуса от актьорската му кариера.



Уайт вдигна красноречиво рамене.