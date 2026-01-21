Той спечели 147 млн. долара и ги пропиля
©
60-годишният актьор, известен с ролята си в сериала "Двама мъже и половина", е останал с 3 милиона долара, след като в разцвета на кариерата си е спечелил 150 милиона долара, а източници твърдят, че той отчаяно се нуждае от финансова помощ.
"Чарли продължава да повтаря, че цялата тази ситуация ще го съсипе, ако трябва да плати", споделя източник пред RadarOnline.com. "Той е изхарчил толкова много от парите си. Неговата нетна стойност е само част от това, което хората си мислят, затова се страхува, че този съдебен процес ще разкрие колко малко му е останало."
В исковата си молба, подадена на 4 декември, 48-годишната Мюлер твърди, че Чарли ѝ дължи пари за 16-годишните им близнаци Боб и Макс за периода от март 2011 г. до декември 2025 г.
Представителят на Чарли заявява, че твърденията ѝ са неточни, тъй като актьорът е имал пълно попечителство над синовете им в продължение на години и е бил единственият, който се е грижил за тях, докато тя е била в терапевтичен център за проблеми с наркотиците.
През 2016 г. Чарли поиска да бъдат намалени издръжките, които плаща на Брук, след като продаде правата си върху печалбите от "Двама мъже и половина" за 27 милиона долара и месечният му доход спадна от 600 000 на 167 000 долара.
През август 2018 г. той също така заяви, че се намира в "тежка финансова криза", като отново се опита да намали плащанията. Единствената надежда за спасение на Чарли е 85-годишният му баща, звездата от "Апокалипсис сега" Мартин, според източници.
"Чарли е в паника. Обажда се на всички свои познати, опитвайки се да измисли някакъв план, за да събере парите, но никой не му предлага помощ", казва източник.
"Единственият реален шанс, който има, е баща му. Мартин винаги е бил до него, но сега той иска Чарли да си оправи сам бъркотията."
Още по темата
/
Още от категорията
/
Ако всеки ден пиете кафето си в пластмасова чаша, за година поглъщате над 360 хил. микропластмасови частици
20.01
Как филтърът за кафе, зехтинът и пяната за бръснене могат да ви помогнат в почистването на колата
20.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.