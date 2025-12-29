Той умира 9 месеца преди да се роди дете, за чието създаване е помогнал, без да му е баща
Джордж често правеше анонимни дарения, подкрепяйки благотворителни каузи и хора, борещи се с тежки житейски ситуации. Той помагаше тихо и без шум, доказвайки, че истинската му стойност е не само в музиката, но и в добротата му към другите.
И може би неслучайно певецът си отиде от този свят навръх Коледа – на 25.12.2016 г. Нека днес нека си припомним един от най-впечатляващите му жестове - чрез които помогна на непозната двойка да сбъдне мечтата си за дете.
Музикалната икона дарява 9000 британски лири на Линет Гилард и партньора ѝ Нейтън, след като случайно разбира за тяхната история от телевизионно шоу.
Двойката отчаяно се опитва да се сдобие с дете в продължение на 13 години, преминавайки през девет неуспешни опита за инвитро лечение. След като спестяванията им свършват, те се явяват в популярно предаване в отчаяна надежда да намерят финансиране.
Още на следващия ден Линет получава телефонно обаждане, което променя целия ѝ живот.
"Казаха ми, че анонимен дарител, е пожелал да ми предостави огромна сума“, разказва жената пред The Mirror. "И не можех да повярвам, че дотолкова сме трогнали някого по телевизията, че той просто е вдигнал телефона, за да каже: ‘Искам да помогна на тази двойка.’ Нямах представа кой е той, те така и не ми казаха.“
Линет използва парите за скъпи тестове в клиника в Лондон, за да разбере защо ембрионите не се имплантират. Оказва се, че е родена с рядко състояние, наречено uterus didelphys - при което матката, шийката на матката,както и вагината са разделени с тънък слой тъкан, създавайки по две от всяка.
Добрата новина била, че това може да се лекува. Така, в края на 2017 г. чудото се случва – Линет забременява. А малко след това, от случаен пост от продуцентите на предаването в социалните мрежи, разбира, че дарението е именно от Джордж Майкъл.
"Бях хем щастлива, хем със съкрушено сърце - че е направил нещо толкова мило, а нямаше как да му благодаря.“ Все пак тя и партньорът ѝ Нейтън отиват до дома на Джордж в Оксфордшир, за да оставят цветя.
Седмица по-късно бременността на Линет е официално потвърдена. Следват обаче още трудности, свързани с опасност от загуба на плода. Но тя не спира да вярвала, че Джордж продължава да ѝ дава знаци, чрез музиката си, опитвайки се да я увери, че този път всичко ще бъде наред.
В крайна сметка тя стига до 39-та седмица и чрез цезарово сечение, ражда сина си Сет Джордж - на 3 септември 2017 г., девет месеца след смъртта на Джордж Майкъл, припомня Ladyzone.
