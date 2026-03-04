Едно наргиле се развнява на 100 изпушени цигари, а райският газ може да се окаже адски. Не бъдете лоша статистика. С тези думи д-р Шасине Вели от Клиниката по спешна токсикология на Военномедицинска академия (ВМА) се обърна към ученици от Национално средно училище "София“. Срещата се проведе в рамките на инициатива на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД), насочена към превенция на употребата на психоактивни вещества сред подрастващите.Думите ѝ не са просто предупреждение, а извод от реалността, с която лекарите се сблъскват все по-често – млади хора, попаднали в спешното отделение след употреба на вещества, които на пръв поглед изглеждат "безобидни“, модерни или дори забавни.През последните години сред тийнейджърите се наблюдават нови и тревожни тенденции – употреба на вейпове, синтетични канабиноиди, HHC и балони с т.нар. "райски газ“. Зад тези привидно безобидни форми на забавление обаче се крият сериозни рискове за здравето.Зад популярното наименование "райски газ“ стои диазотният оксид (N₂O) – вещество, използвано в медицината като анестетик и в хранителната индустрия. Извън контролирана среда обаче то може да доведе до сериозни здравословни последствия. Сред наблюдаваните ефекти са силен световъртеж, гадене, нарушения във възприятието за реалността, халюцинации, неврологични увреждания и дефицит на витамин B12. При продължителна употреба тези състояния могат да причинят трайни поражения върху организма.Д-р Вели обърна внимание и на друга нарастваща тенденция – употребата на вейпове, които често се възприемат като "по-безопасна“ алтернатива на традиционните цигари. Реалността обаче е различна. В съдържанието на тези устройства могат да се открият никотин, синтетични канабиноиди, различни химични съединения и метали. Никотинът в солева форма води до бързо развитие на зависимост, особено при подрастващите.Особено тревожен е фактът, че развиващият се мозък на младите хора е значително по-уязвим към въздействието на никотина и психоактивните вещества. Това може да доведе до тревожност, проблеми с концентрацията, понижаване на академичните резултати и социална изолация.Притеснителна е и употребата на HHC (хексахидроканабинол) – синтетично вещество, което въздейства върху централната нервна система. Неговите фармакологични свойства все още не са достатъчно изследвани, но наличните данни показват риск от силни психични реакции, паник атаки, агресия, халюцинации, гърчове и дори загуба на съзнание.Често подценяван риск представляват и наргилетата – само един час пушене може да се равнява на консумацията на около 100 цигари.Според специалистите едно от най-големите предизвикателства е, че новите вещества се разпространяват бързо, съдържанието им невинаги е ясно, а клиничната картина при интоксикация може да бъде много различна – от безпокойство и паник атаки до загуба на съзнание и тежки неврологични реакции.Именно затова подобни срещи са толкова важни – те дават на младите хора достоверна информация от лекари, които ежедневно се сблъскват с последствията от тези рискове.Посланието е ясно: информираността и превенцията са най-силното средство срещу зависимостите. Не бъдете част от лошата статистика. Изберете здравето.