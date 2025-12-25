Топ рецепти за махмурлук!
Има ли начин махмурлука да бъде избегнат или можем ли да направим нещо, за да се чувстваме по-добре след празника с много алкохол? Може би да! Консумирането на аспержи преди консумацията на голямо количество алкохол предпазва от махмурлук, заключиха южнокорейски учени.
Според изследването на Медицинския институт и Националния университет Чеджу в Южна Корея аминокиселините и минералите в зеленчука успокояват симптомите на махмурлук и предпазват клетките на черния дроб от токсини. В рамките на изследването, публикувано във в. Journal of Food Science, учените анализирали компонентите на млади аспержи и сравнили биохимичните им свойства върху клетките на черния дроб на хора и мишки.
Изследователите анализирали също така различните компоненти на аспержата, за да установят кои части от зеленчука са най-полезни за предотвратяването на последиците от прекомерната употреба на алкохол. Учените стигнали до извода, че листата на аспержата съдържат по-голямо количество аминокиселини и минерали от стеблото, което означава, че листата предпазват по-добре черния дроб от увреждане и предпазват от махмурлук.
Предишно изследване на учени от Националния медицински университет Чеджу в Южна Корея показа, че аспержите са богати на аминокиселини, които стимулират функционирането на ензимите, а това ускорява разграждането на алкохола в тялото. Проучването установи, че доброволците, които пиели течност, съдържаща екстракти от аспержа, проявяват по-малко симптоми на махмурлук.
Не за първи път учените установяват здравословните свойства на аспержите. Смята се, че зеленчукът е полезен в борбата с рака. Той се бори ефективно и с гъбичките, възпаленията и действа като диуретик.
Народната медицина е открила и други лекове. Health.bg предлага няколко изпитани метода срещу махмурлук:
- Ментова тинктура, ментов спирт – 20 капки ментова тинктура/спирт се разтварят в една чаша хладка вода. Изпива се наведнъж. Това лекарство за махмурлии помага за по-бързото преминаване на опиянението и намалява главоболието.
- Зелев сок, сок от кисели краставички и т.н. – солта в тях не просто компенсира дефицита на сол в организма, но и позволява водата да се задържи в кръвоносните съдове.
- Амоняк – 5-6 капки амоняк се слагат в една чаша хладка вода. Приема се за бързо изтредняване.
- Яйце – разбийте сурово яйце, смесете го с оцет, сол и лют кетчуп. Изпийте го на един дъх и махмурлукът ви ще се облекчи.
- Млечна смес – прибавете към чаша мляко 2 с.л. рициново масло и за малко нагрейте сместа на котлона. След това сложете малко смлян черен пипер и изпийте "коктейла", докато е топъл. Това е една от най-добрите рецепти против махмурлук.
- Ошав или компот – ако предишните дни сте си сварили сухи плодове или имате вкъщи компот, непременно използвайте предимствата им. В тях има и фруктоза, и калий, и натрий, които помагат на организма бързо да се освободи от токсините.
- Чай или айрян – слаб чай с мед и лимон или чаша освежаващ айрян ще ви помогнат да се избавите от сутрешното главоболие.
Витамини – приемането на таблетки витамини ще подкрепи организма ви.
- Доматен сок – две лъжици доматен сок се смесват с един суров жълтък, малко лимонов сок, сол и пипер (червен и черен).
- Супа – топлата супа или шкембе чорба са едно прекрасно облекчение при всички неразположения.
