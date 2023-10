Топ слот игра на winbet.bg с легендата на българския футбол Христо Стоичков

© Възможно ли е голямата легенда на българския футбол Христо Стоичков да бъде герой в слот игра? Да, възможно е в онлайн казиното на winbet.bg, защото звездният нападател на Барселона участва в слота на Amusnet, Diamond Plus Stoichkov Edition.



В този слот Христо Стоичков изпълнява ролята на уайлд символ, а в следващите редове всички почитатели на ротативките могат да научат повече за нея.



Христо Стоичков като част от Diamond Plus



Специално за WINBET и преди Световното първенство по футбол в Катар, Amusnet разработиха слот играта Diamond Plus Stoichkov Edition. Основен акцент в нея е носителят на Златната топка, който изпълнява ролята на уайлд символ, появяващ се на риловете и разпъващ се от горе до долу. Когато има печалба, уайлдовете остават на място, а останалите барабани се завъртат отново, което носи и допълнителен шанс за успех.



Тази слот игра се играе с десет на брой печеливши линии, като повечето символи са плодчета. Най-добре обаче изплаща късметлийската седмѝца, а най-малко - лимончето и черешките.



Тази слот игра на Amusnet поддържа и джакпот функцията Jackpot Cards, представляваща прогресивен джакпот в четири степени.



HIT WIN - 1 милион лева и 1 милион безплатни завъртания



Ежедневните награди са практика в промо офертата HIT WIN, която протича в рамките на всеки делничен ден в два различни часови интервала - между 12:00-13:00 и 18:00-19:00. Наградният фонд е впечатляващ - 1 милион лева и 1 милион безплатни завъртания. За да се включат в промоцията, играчите трябва да играят слот игрите на българския разработчик Amusnet.



WINBET PLUS - програма за лоялност с различни придобивки



WINBET PLUS е името на програмата за лоялност на българския игрален сайт, благодарение на която най-редовните играчи могат да трупат точки и да преминават на следващо ниво в играта си. Това се случва посредством тяхната активност, но и чрез изпълнението на различни мисии. Когато потребителят има достатъчно точки, той може да ги размени за бонуси и предметни награди.



Персоналните бонуси на WINBET - все още активни



И през този месец всички клиенти на WINBET имат шанс да получат персонални бонуси от игралния сайт. Когато такъв е наличен, те трябва да изберат един от четирите символа, показали се пред тях на екрана. Там ги очакват награди като кеш бонус (с или без депозит), безплатен залог за Спорт и безплатни игри.



WINBET Бонус Парк - колело на късмета



Навярно няма човек, който да не иска да завърти колело на късмета и да види какво ще му се падне. Подобно има и на winbet.bg в рамките на промо офертата “Бонус Парк". Всеки регистриран потребител на сайта може да завърти колелото веднъж на ден, при което то ще спре на три печеливши сектора. Тук играчът има правото сам да избере каква награда да приеме, а сред тях са кеш бонус (с или без депозит), безплатен залог за Спорт и Live Казино (с или без депозит), безплатни игри (с или без депозит) и подарък от голямата легенда на българския футбол Христо Стоичков.



Участието в хазартни игри не е само забавление и крие риск от развиване на хазартна зависимост! Повече информация относно отговорния хазарт и превенцията от рискове е налична на nra.bg и на winbet.bg.