Топъл старт на есента
В планините ще бъде предимно слънчево с временни увеличения на облачността в следобедните часове. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 24°, на 2000 метра - около 16°.
По Черноморието в часовете до обяд ще има ниска облачност, но след обяд ще бъде предимно слънчево. Ще духа до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 22° и 24°. Температурата на морската вода е 22°-24°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала, съобщават от НИМХ.
