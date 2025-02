Това е електромобилът, който всички искат

© Автомобилните производители се надпреварват да предлагат все по-различни електрически коли в опит да привлекат повече клиенти. Но нито един не покрива всички изисквания.



Затова британските застрахователи от Confused.com са направили интересно проучване, чийто резултат е най-желаният електромобил, съобщава InsideEVs, цитирани от carmarket.bg. Те са взели най-търсените EV-та и характеристики на такива коли за периода от 2020 г. до 2024 г. включително.



След това са ги обединили в един концептуален автомобил, който наричат The Zenith. Ако дизайнът му ви напомня поне 4-5 други модела, това не е случайно.



Всъщност това е резултатът от предпочитанията на хората. А именно – голяма и изчистена предница, която наподобява новата Tesla Model Y, пет врати като хечбек, но голям като SUV, пет места за пътници и голям багажник. Седемте места, които някои производители акцентират, се оказват не толкова желани колкото практичността и мястото пътниците.



The Zenith е с дължина 4700мм, 1880мм широк и 1590мм висок. Междуосието му е 2822мм. Багажникът е 442 литра.



От гледна точка на мощността, не се споменават детайли. Тя не вълнува купувачите чак толкова много. Важното е да е адекватна, а максималната скорост да е 208 км/ч – толкова е средната скорост на автомобилите, които са взети предвид в проучването. Избраният черен цвят също е най-търсеният миналата година. На второ място е белият, следван от червен.



"The Zenith обединява мечтаната кола на всички, като комбинира стил, производителност и практичност за шофьорите по целия свят“, казва Ридиян Джоунс, експерт в Confused.com.



За да създадат The Zenith, застрахователните експерти са анализирали глобалните търсения на автомобили в интернет за последните 4 години. През това време хората са търсили информация за над 600 различни автомобила. Най-търсени обаче са Range Rover, Honda Civic, Toyota Camry, Ford Mustang и BMW X1 – съответно това са моделите, които са повлияли най-много на дизайна на концептуалния модел. Ще бъде ли той реалност? Надали, но пък може да послужи за вдъхновение на някой производител.