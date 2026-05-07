В югозападната част на Тихия океан се намира Тувалу, една от една от най-красивите страни в света, истинско кътче от рая. Нейните златисти пясъчни ивици, тюркоазени океански води и екзотична растителност могат да впечатлят и примамят дори и и най-взискателния турист. И въпреки това полинезийската държава е едно от най-слабо посещаваните места на нашата планета, разказва ladyzone.

И твърде вероятно е повечето от нас никога да не успеят да стъпят на островната държава, тъй като тя е изправена пред опасността да изчезне напълно от лицето на Земята.

Разположена на три острова и шест атола (ниски коралови острови), Тувалу изненадва с площта си от едва 26 квадратни километра. Това я превръща в една от най-малките страни в света наред Ватикана, Монако и Науру. Част от Британската общност, тя разполага с общо 8 км пътища, както и с летище, на което на всеки три дни каца самолет.

Населението ѝ наброява около 11 000 души, повечето от които живеят в столицата Фунафути. Езикът им е тувалуанският, който принадлежи към австронезийското езиково семейство, въпреки че в училищата се използва основно английският.

Атмосферата на острова е спокойна - жителите живеят в хармония и разбирателство помежду си. Изкарват прехраната си основно с риболов и износ на кокосови орехи и банани. И не печелят от туризъм, тъй като Тувалу, въпреки природните си дадености, така и не се превръща в популярна туристическа дестинация.

Въпреки това в страната не липсват на финансови средства. През 2000 г. тя получава сумата от 50 млн. долара, благодарение на факта, че разпознаваемото в цял свят съкращение на думата телевизия "TV" съвпада със съкращението на нейното име. Така тя се оказва собственик на домейна .tv, който правителството отстъпва на канадска медийна компания.

Но бъдещето на Тувалу остава несигурно, тъй като ниско разположената островната държава е изключително уязвима към климатичните промени. Повишаването на морското равнище в региона е с 5 мм годишно от 1993 г. насам, което е доста над средното за света. Това води до наводнения в ниската част на страната по време на приливи и отливи и при бурни вълни, които засягат дори къщите на хората.

Другата заплаха е свързана с повишаване на температурите, което влияе върху силата и честотата на тропическите бури и степента на засушаване.

Ето защо изследователи прогнозират, че Тувалу може да стане необитаема само след тридесет години, ако морското равнище продължи да се покачва с тези темпове. Вероятно е и да бъде първата държава, изцяло потопена и изчезнала от Земята.

И въпреки плановете на правителството - за използване на възобновяеми източници на енергия, повдигане на част от Фонгафале с 10 м над морското равнище и построяване на устойчиви жилища, все по-упорито се говори за евакуация на местното население.

Голяма част от по-младите хора вече се местят към близки държави като Нова Зеландия и са известни като първите мигранти заради климатичните промени. Но и немалко са възрастните, които отказват да напускат страната си, тъй като се страхува да загубят своята идентичност, култура, начин на живот и традиции.