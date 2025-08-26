ЗАРЕЖДАНЕ...
Това, което ядем редовно, може да подхранва рака. И не, не е захарта или месото
Протеинът е важен съюзник
Ракът и неговите терапии – химиотерапия, хирургия или лъчетерапия, натоварват значително тялото. Загубата на мускулна маса, слабостта и загубата на тегло са често срещани. За да се компенсира това, консумацията на протеини е от съществено значение. Протеините улесняват възстановяването на тъканите, засилват имунитета и позволяват на пациентите да понасят по-добре лечението.
За по-голямата част от хората консумацията на протеини вече е неоптимална. Вегетарианските източници включват бобови растения, леща, мляко, соя и ядки, докато яйцата, пилешкото месо и рибата са отлични невегетариански източници на пълноценен протеин, съдържащ всички незаменими аминокиселини.
Често срещано безпокойство е, че консумацията на месо ще "подхрани рака“, но няма научни доказателства в подкрепа на това твърдение. Всъщност месото може да подобри силата и възстановяването. Важното е подготовката, избирайте ястия на скара, печени или задушени, вместо пържени или силно преработени храни.
Дилемата със захарта
Захарта е друга област, която тревожи пациентите. Вярно е, че раковите клетки използват глюкоза, но това важи и за всички клетки в тялото. Пълното елиминиране на въглехидратите не е нито практично, нито здравословно, тъй като тялото се нуждае от глюкоза за енергия.
Вместо напълно да избягвате захарта, фокусирайте се върху намаляване на рафинираните захари, които се намират в преработените храни, безалкохолните напитки и сладкишите, които добавят празни калории без хранителни вещества. Пациентите трябва вместо това да се стремят към сложни, богати на фибри въглехидрати от пълнозърнести храни, плодове и зеленчуци, които осигуряват витамини, фибри и постоянен енергиен тласък, пише News18.
Ключови изводи за диета, благоприятна за борба с рака
- Дайте приоритет на питателната, добре балансирана диета като начин на живот.
- Консумирайте постно протеиново месо ежедневно, като риба, птиче месо и яйца.
- Яжте разнообразни плодове и зеленчуци за витамини и антиоксиданти.
- Избирайте пълнозърнести храни като кафяв ориз, овес и просо пред рафинирано брашно.
- Ограничете алкохола, преработените храни, пържените храни и излишната захар.
- Поддържайте хидратация със супи, вода и пресни напитки.
Храната може да бъде мощен компонент от процеса на възстановяване, когато пациентите се фокусират върху цялостния баланс на храненето.
