Това не е краят на "Трейтърс"
Говори се, че в телевизията много трудно са намерили мераклии да влязат в първия сезон на "Трейтърс". Повечето, на които предложили да се пробват в "Игра на предатели", се казали "Не!". Причината е, че са очаквали поредното скандално риалити, в което на светло ще бъдат извадени всичките им "кирливи ризи", а истинските ситуации ще бъдат изкривени и манипулирани при монтажа. Нещата обаче рязко са се променили, когато риалитито излезе на екран. Още на старта му стана ясно, че това е едно от малкото изключения в родния ефир, в които роля играе не толкова скандалът, колкото стратегическата игра. Сега повечето звезди, които са отказали да влязат в първия сезон, си предлагали услугите за втория. Той най-вероятно ще е на екран следващата есен, но подготовката му върви от сега.
"Уикенд" дочу, че една от дамите, които имат шанс за покана за предстоящия сезон 2, е Биляна Гавазова. Тя е имала предложение и миналото лято, но го е отказала с извинението, че е твърде заета с личните си проекти. Известно е, че тя започна бизнес в областта на маркетинга и рекламата, след като напусна Би Ти Ви навремето. Според слуховете, не е била чак толкова заета, а истинската причина да откаже е била тревогата й как ще я представят в шоуто. Сега, след като вече го е гледала, била далеч по-склонна да приеме участие следващия път.
Друга бивша водеща на Би Ти Ви също имала шанс за оферта от "Игра на предатели". Това е Ани Цолова. Още миналата година се е коментирало, че тя се вписва идеално в профила, който е нужен за шоуто. Възможно е да я видим в него през 2026-а.
Със сигурност ще се направи всичко възможно във формата да бъдат задържани водещият Владо Карамазов и звездата от сателитното коментарно предаване "Маските падат" – Деси Стоянова. Телевизията недвусмислено показа тази пролет колко държи на Деси. Тя заедно с бившия си партньор в "Преди обед" Сашо Кадиев бяха водещи на партито за старта на тв сезона, а след като предаването на Деси тръгна в събота, решиха да го преместят във вторник – веднага след редовния епизод, което ще помогне за вдигане на рейтинга му. Това означава, че най-вероятно и занапред Стоянова ще бъде свързана с "Предателите". Нищо чудно да вкарат в шоуто и Сашо, само че едва ли ще е като водещ. По-вероятно е да бъде един от участниците.
