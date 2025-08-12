ЗАРЕЖДАНЕ...
Това са първите участници в "Игри на волята", епизодите започват септември
Сред сигурните играчи тази година са победителите от кастинг битките в последния сезон на екстремното риалити – гребецът Георги Стойчев, ММА боецът Томи Борисов, бодибилдърката Радостина Радева и шампионката по въздушната акробатика Вера Хитова. Към тях ще се присъединят още амбициозни участници, с които заедно ще сформират племето "Победители".
Още по-сурови изпитания
Ралица Паскалева сподели за новия сезон: “Вече сме почти към средата на снимките на сезон 7 и мога да кажа, че обратите наистина са зрелищни. Участниците са подложени на познатите ни тежки битки, но този сезон е по-важно от всякога да мислиш стратегически и да имаш късмет."
Сезон 7 обещава нови локации, още по-тежки изпитания и драматични елиминации. Всичко това ще бъде поднесено с нов заряд, благодарение на свежия и непринуден стил на водене, който Павел Николов се очаква да внасе със своето чувство за хумор. Припомняме, че тази година той излиза на Арената като водещ до Паскалева.
Известен български пилот: Инвалидна количка с батерия – какво е добре да знаете, за да няма проблеми при полет
