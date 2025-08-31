ЗАРЕЖДАНЕ...
Този чай изгаря мазнини, дори когато седите. Две чаши са достатъчни!
©
Всъщност, физическите упражнения са ценни за здравето на човешкото тяло по много начини и няма съмнение, че трябва да ги включите в живота си, ако все още не сте го направили. Това обаче не означава, че е лошо да търсите допълнителни начини за загуба на мазнини. Ново проучване твърди, че един от тези начини може да е консумацията на определен вид чай, който сякаш "крие“ много и чудодейни ползи за тялото. По-конкретно, изследователи от университета в Цукуба в Япония твърдят, че чаят улун увеличава разграждането на мазнините, ефект, който продължава да действа дори когато спите. Новите открития са публикувани в Nutrients, цитирани от ygeiamou.gr.
Според ръководителя на изследването, професор Кумпей Токуяма , пиенето само на две чаши чай улун на ден значително стимулира процесите на изгаряне на мазнини в организма. "Както всички сортове чай, улун съдържа кофеин, който влияе върху енергийния метаболизъм, увеличавайки сърдечната честота. Проучванията обаче показват, че консумацията на чай може да увеличи разграждането на мазнините, независимо от ефектите на кофеина“, обяснява експертът. "Затова искахме да изследваме ефектите от консумацията на улун върху енергийния и мастния метаболизъм в група здрави доброволци.“
За да стигнат до своите заключения, изследователите разделили доброволците на три групи: Някои консумирали улун чай ежедневно, други чист кофеин, докато останалите получавали плацебо, като част от проучване, продължило общо две седмици. Резултатите разкрили, че участниците, които пиели улун чай или кофеин, увеличили разграждането на мазнините с 20% в сравнение с контролната група, като отбелязали по-специално, че ефектът от пиенето на улун чай продължил дори след като участниците си легнали.
Още от категорията
/
Един плаж, който няма да намерите в туристическите справочници, но тези, които го откриха, го оцениха
30.08
Защо в началото на диетата топим килограмите бързо, но идва в момент, в който не сваляме почти нищо?
29.08
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Рибари с изключително рядък улов
21:29 / 30.08.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.