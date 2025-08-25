ЗАРЕЖДАНЕ...
Този маникюр е сред най-хитовите тенденции за есента
А когато става дума за маникюр, не бива веднага да си мислим само за кафяви и оранжеви тонове, защото есен 2025 ще мине под знака и на една класика с нов прочит. Това е т.нар. deep french маникюр, който е сред най-хитовите тенденции за есен 2025. И много звезди вече доказаха, че са му фенове.
След шарени и закачливи летни маникюри, сега е време за красическа визия за нашите нокти. Акцентът при нея е по-дебелата бяла линия на върха - именно тя различава "дълбокия" френски от класическия. А останалата част от нокътната плоча е прозрачен или телесен лак.
И дори според нас изглежда много по-стилно, особено на нокти с форма на бадем, които също са на мода. Този маникюр е колкото изискан, толкова и впечатляващ, а специалистите твърдят, че подхожда много на стила mob wife, който редица известни личности като Кайли Дженър и други припознават като свой.
Те също така обясняват, че ако сами си правим маникюра, този deep french може да ни е една идея по-сложен, защото освен точна ръка, трябва да имаме и чувство за симетрия, за да преценим колко точно трябва да е широка бялата линия. Препоръчват ни и няколко начина, по които да разнообразим този изчистен маникюр и да го направим по-закачлив и впечатляващ.
Към бялата част можем да добавим панделки, точки или малко брокат, които със сигурност няма да останат незабелязани. Разбира се, по-смелите може да заменят белия цвят на върха на ноктите с виненочервено, сребърно или златно. Или пък да направим контраст между матов и блестящ лак, който също ще придаде модерен прочит на тази класика, съветва Refinery 29, цитиран от lifestyle.bg.
Още от категорията
/
Изгрява черна луна
23.08
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Торино: Някои хора приеха с радост, че се разделяме
20:11 / 23.08.2025
Смърт на снимачната площадка на сериал на Netflix
17:49 / 23.08.2025
Ето го сватбения подарък на Мария
15:51 / 23.08.2025
След 20 години култов дует отново заедно
11:28 / 23.08.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.