Този материал е символ на аристокрацията, самопочиства се и е фаворит на крал Чарлз

© Някога синоним на аристокрацията, изцяло британският зимен любимец сега е търсен повече от всякога. Той е "вечен и отвъд тенденциите – и като цяло самопочистващ се“.



Имате ли дреха в гардероба си на 40 години? И ако го правите, все още ли е достатъчно добър – по отношение на стил и качество – за носене днес? За крал Чарлз отговорът е категорично "да“. Монархът носи едно и също двуредно палто от 80-те години на миналия век. Причината за дълголетието му? Изработена е от туид.



Плътно изтъкан вълнен плат, традиционно в обикновен кепър, рибена кост или шарки на хрътки зъби, туидът е фаворит през зимата заради естествената си изолация. А туидът е навсякъде този сезон, от луксозни марки като Chloe и Margaret Howell до популярни марки като Marks & Spencer.



Но предпочитанието на крал Чарлз към туида е по-вероятно резултат от неговите вечни и устойчиви качества. От 2008 г. той е патрон и основател на The Campaign For Wool , глобална инициатива, управлявана от коалиция от индустриални групи за подкрепа и развитие на вълнената индустрия в отговор на възхода на синтетичните влакна. Голяма част от работата се фокусира върху ангажирането на потребителите чрез мода и интериор.



"Туидът е 100% естествена, възобновяема и биоразградима материя, свеждаща до минимум въздействието на производството върху околната среда“, казва Мартин Крауфорд, консултант в Anderson & Sheppard, шивачът на Savile Row зад двуредното палто от туид на крал Чарлз. "Всички производители на туид се придържат към стриктни указания и много популяризират своите зелени качества.“



Крауфорд описва туида като "първата домашна индустрия" и приписва дълголетието и популярността му на начина, по който се е адаптирал през последните 200 години. Произхождащ от Шотландия и Ирландия , туидът започва като практична и функционална материя за предпазване от студа и след това се развива, за да стане синоним на британската аристокрация и провинциалния живот, когато якетата за стрелба и хакване са възприети от висшите класи през 19 век. Луксозните модни марки са отговорни за съвременното му възраждане, водено от Chanel през 50-те години . Емблематичното сако от туид на марката остава едно от най-желаните – и копирани – артикули в модата днес.



По-късно, през 1976 г., британската дизайнерка Vivienne Westwood за първи път работи с Harris Tweed Hebrides – на остров Луис във Външните Хебриди в Шотландия – за създаването на чифт робски панталони. Десетилетие по-късно тя създава колекцията Harris Tweed есен/зима 1987 г. Оттогава двете марки си сътрудничат. През ноември 2023 г. творческият директор на Dior Мария Грация Чиури посети завода Harris Tweed, за да създаде линия от платове по поръчка, които станаха ключова част от колекцията Cruise 2025, показана в замъка Drummond през юни . Колекцията е вдъхновена от кралицата Мария на Шотландия и събра занаятчии от цялата шотландска текстилна индустрия, за да покажат местното майсторство.



Можете да проветрите дрехата си от туид навън. Ако чистите на сухо туид, той губи част от тялото си, така че го избягвайте – той обикновено се самопочиства – професор Ребека Ърли, пише BBC.



"През последните 15 години нашата индустрия преживя вълна от интерес, особено към традиционните дизайни и модели“, казва Рут Масън, мениджър продажби и маркетинг в Harris Tweed Hebrides, пред BBC. "От лукса до главната улица, потребителите изглеждат много по-ангажирани с историята около продуктите, които купуват. Нашата занаятчийска тъкан и нейният уникален производствен процес ни позволиха да се приведем в съответствие с редица марки, достигайки до по-широка демографска група от клиенти ."



Този обхват понякога може да бъде неочакван. През април в Лондон се проведе годишното колоездачно събитие Tweed Run , като състезателите се впуснаха в маршрут от 13,5 мили около столицата, облечени в най-добрите си трикотажни дрехи от Fair Isle , костюми от туид и папийонки. Вече глобално събитие, велосипедистите надлежно спират, за да пият чай по пътя.



Името "Harris Tweed" е защитено от законодателството съгласно Закона за Harris Tweed от 1993 г. и само плат, произведен на Външните Хебриди, ръчно, може да носи известния етикет Orb. Тя е ръчно изтъкана от 100% британска вълна и се обработва в Обединеното кралство. Masson съветва потребителите първо да погледнат състава на тъканта, когато купуват дреха, която се етикетира като "туид".



"Не всеки туид е създаден еднакъв“, казва тя. "Има значителни разлики в качеството, снабдяването с влакна и производствените процеси, които могат да повлияят на тяхната устойчивост. В крайна сметка марките, ангажирани с устойчивостта, предлагат сертифициране, осигуряват прозрачност в производствените си процеси и използват естествени, възобновяеми материали. Някои туидове могат да включват по-евтини синтетични влакна които нямат същите ползи за околната среда."



Има нещо друго, което прави туида по-устойчива материя от повечето: издръжливост. Колкото по-стегнато е изтъкано, толкова по-издръжливо става, казва Ребека Ърли, професор по бъдещето на кръговия дизайн в Университета по изкуствата, Лондон. "Ако получите дупки от молци или някаква повреда, лесно е да направите дяволски ремонт, а моделът помага да се прикрие износването. И тъй като вълната е естествено антибактериална, можете да проветрявате дрехата си от туид навън. Всъщност, ако правите сухо чист туид, той губи част от тялото си, така че го избягвайте – обикновено се самопочиства."



В модната платформа за отдаване под наем Hurr има 110% увеличение на броя на артикулите от туид, които се наемат от септември



Много облекла от туид са с подплата, обяснява Ърли, което им придава структура, която добавя към издръжливостта, като същевременно предпазва кожата ви от понякога бодливата текстура. "Туидът е плат, който идва от земята, а палитрите с естествени багрила често отразяват регионите и пейзажите, от които идва. Винаги мога да забележа ирландски туид“, казва тя, прекарала летата си през последните 20 години в Кери , Ирландия.



Подобно на туид Харис, туидът Донегал – от графство Донегал в северозападна Ирландия – се произвежда от векове. Въпреки че както ирландският, така и шотландският туид имат почти еднакво тегло от 15/16oz, основните разлики между тях, казва Крауфорд, са, че Donegal е машинно изтъкан и неговите произволни цветни петна са негова отличителна търговска марка.



"Едно от любимите ми дрехи е костюмът от туид на Alice Temperley, който нося от години“, казва Ърли. "Жалко е, че вече не ми става. Но се придържам към него, защото ще се препродаде – туидът е вечен и отвъд тенденциите.“



Ърли е прав. В модната платформа за отдаване под наем Hurr има 110% увеличение на броя на наеманите артикули от туид от септември насам. "Определено забелязахме увеличение на търсенията на туид напоследък, както и на по-текстурирани материали, които отразяват модната тенденция в провинцията сега“, казва Софи Девлин, моден директор в Hurr. "Напливът се съсредоточи върху червеното, както и върху по-класическите тонове черно и бяло, като парчетата от туид от Nadine Merabi и Montsand бяха голям хит за парти облекла.“



Устойчивите характеристики на Tweed означават, че той е предпочитан от съвременните модни марки, които вземат предвид екологичните, социалните и етичните последици в своите колекции. Базираната в Лондон марка Baukjen, която е сертифицирана B Corp , казва, че нейната категория туид е нараснала с 40% в сравнение с миналогодишната колекция есен/зима 2023 г., като палто от туид в кафяво каре е едно от най-продаваните за сезона.



"Със своята издръжливост и вечна привлекателност, туидът отговаря на изискванията на потребителите за стилни, инвестиционни парчета“, казва дизайнерският директор на Baukjen Натали Грант. Палтото Baukjen може да не се хареса на пуристите – то е направено от смес от рециклирана вълна, памук и полиестер – но демонстрира, че преоткриването на тъканта все още е силно след 200 години.



Anderson & Sheppard все още правят "стрелецки костюми“ от по-тежки туидове, но търсенето идва за по-леки туидове, като Shetland, на 12/13oz, които могат да се носят през цялата година в Обединеното кралство, с изключение на лятото. "Тези тежести на плат са супер популярни, тъй като [саката] могат да се носят с обикновени фланелени панталони за вечен външен вид“, казва Крауфорд. "Но те са много по-склонни да се носят през уикенда с чинос или дънки.“



Може би най-добрият барометър за посоката, в която се движи туидът, е неговата последователност от знаменитости. Крал Чарлз не е единственото кралско семейство, което предпочита туида; принцесата на Уелс е фен на Harris Tweed – и също така има любимо кобалтово синьо яке от туид на Chanel от 90-те , което редовно облича – заедно с Гуинет Полтроу и Мадона. Съвсем наскоро американският модел Джиджи Хадид стана фен на шотландското тъкане. Може би знак, че туидът вече наистина е надхвърлил както националните граници, така и поколенията.