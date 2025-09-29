ЗАРЕЖДАНЕ...
Този минерал участва в над 300 процеса в организма – важен е за костите и сърцето
Една от първите прояви на недостига на магнезий са мускулните крампи, схващания и потрепвания. Това се случва, защото магнезият регулира движението на калция в клетките и балансира съкращаването и отпускането на мускулите. Когато този баланс е нарушен, напрежението се натрупва, а болката става по-осезаема. При достатъчно количество магнезий мускулите се отпускат по-лесно, а нервната система работи по-спокойно.
Особено когато имаш травма, счупване и операции, магнезият може да помогне на няколко нива:
Мускули и нерви
– Помага при мускулни спазми, схващания и потрепвания. Това е свързано с контролирането на калция — когато магнезият е в достатъчно количество, може да се намали излишното съкращаване на мускулите.
– Улеснява отпускането на мускулите, което може да облекчи болката, особено около зоните, засегнати от операция или стара травма.
Важна роля играе и за костите. Той не е толкова популярен, колкото калция или витамин D, но без него минерализацията на костната тъкан е непълна. Магнезият съдейства за правилното усвояване на калция, подпомага изграждането на костни кристали и по този начин намалява риска от изтъняване на костите и остеопороза.
Магнезият има и антивъзпалително действие. При травми, операции или хронично натоварване възпалителните процеси в тялото често се засилват. Тогава достатъчните му нива могат да помогнат за облекчаване на дискомфорта и за по-бързо възстановяване.
Нервна система и болка
– Помага за нервната проводимост, за правилното предаване на нервни сигнали. Ако нервите са раздразнени (след травма, операция, хронично напрежение), достатъчното количество магнезий може да намали чувството на дискомфорт.
– При недостиг на магнезий нервната система може да е по-чувствителна, което усилва усещането за болка.
Влияние върху възпалението
– Магнезият има антивъзпалителен ефект — може да помогне за намаляване на възпалителните процеси, които се активират при травми, операции, износване
Ползите от магнезия при възстановяване са много.
Кости и възстановяване на костна тъкан
– Съдейства за по-добрата минерализация на костите, подобрява образуването на костни кристали
– Участва в баланса на калций и витамин Д, които са критични за здравина на костите. Когато те са в баланс, рискът от остеопороза се намалява.
Сърдечно-съдовата система също е тясно свързана с магнезия. Той участва в регулирането на кръвното налягане, поддържа нормалния ритъм на сърцето и подобрява кръвообращението
Кръвно налягане, кръвообращение и сърдечно-съдови ползи
– Подпомага регулирането на кръвното налягане, подобрява оросяването. Това може да е полезно за доброто снабдяване с кислород и хранителни вещества в оперираната зона (или старата травма).
– Може да намалява риска от инсулт чрез подпомагане на доброто кръвообращение и намаляването на съсиреци.
Магнезият влияе и върху съня и психическото равновесие. Липсата му може да доведе до раздразнителност, нервност и безсъние, докато при достатъчен прием нервната система е по-устойчива, а сънят – по-пълноценен.
Добрата новина е, че магнезият може да се набави както чрез храната, така и чрез хранителни добавки, пише "Фокус“. Богати източници са ядките, семената, зеленолистните зеленчуци и пълнозърнестите продукти.
Когато се използват добавки, е важно да се подхожда внимателно – прекомерният прием може да причини стомашно-чревни проблеми.
Важно!!! Ако имаш проблеми с бъбреците, е много важно да се консултираш с лекар, защото бъбреците са основният път на изхвърляне на излишния магнезий. Максималният безопасен прием за възрастни чрез добавки е около 450 мг/ден (освен ако лекар специалист не препоръча друго).
