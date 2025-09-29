Магнезият е минерал, без който организмът ни трудно би функционирал нормално. Макар че рядко му обръщаме внимание, той участва в над 300 процеса в тялото – от мускулната работа до нервните импулси, от здравината на костите до поддържането на сърдечния ритъм. Неговото присъствие е толкова естествено и незабележимо, че обикновено се сещаме за него едва когато започне да липсва, пише "Фокус“ и събира основните ползи от този минерал.Една от първите прояви на недостига на магнезий са мускулните крампи, схващания и потрепвания. Това се случва, защото магнезият регулира движението на калция в клетките и балансира съкращаването и отпускането на мускулите. Когато този баланс е нарушен, напрежението се натрупва, а болката става по-осезаема. При достатъчно количество магнезий мускулите се отпускат по-лесно, а нервната система работи по-спокойно.Особено когато имаш травма, счупване и операции, магнезият може да помогне на няколко нива:– Помага при мускулни спазми, схващания и потрепвания. Това е свързано с контролирането на калция — когато магнезият е в достатъчно количество, може да се намали излишното съкращаване на мускулите.– Улеснява отпускането на мускулите, което може да облекчи болката, особено около зоните, засегнати от операция или стара травма.Важна роля играе и за. Той не е толкова популярен, колкото калция или витамин D, но без него минерализацията на костната тъкан е непълна. Магнезият съдейства за правилното усвояване на калция, подпомага изграждането на костни кристали и по този начин намалява риска от изтъняване на костите и остеопороза.Магнезият има и антивъзпалително действие. При травми, операции или хронично натоварване възпалителните процеси в тялото често се засилват. Тогава достатъчните му нива могат да помогнат за облекчаване на дискомфорта и за по-бързо възстановяване.– Помага за нервната проводимост, за правилното предаване на нервни сигнали. Ако нервите са раздразнени (след травма, операция, хронично напрежение), достатъчното количество магнезий може да намали чувството на дискомфорт.– При недостиг на магнезий нервната система може да е по-чувствителна, което усилва усещането за болка.– Магнезият има антивъзпалителен ефект — може да помогне за намаляване на възпалителните процеси, които се активират при травми, операции, износванеПолзите от магнезия при възстановяване са много.– Съдейства за по-добрата минерализация на костите, подобрява образуването на костни кристали– Участва в баланса на калций и витамин Д, които са критични за здравина на костите. Когато те са в баланс, рискът от остеопороза се намалява.също е тясно свързана с магнезия. Той участва в регулирането на кръвното налягане, поддържа нормалния ритъм на сърцето и подобрява кръвообращението– Подпомага регулирането на кръвното налягане, подобрява оросяването. Това може да е полезно за доброто снабдяване с кислород и хранителни вещества в оперираната зона (или старата травма).– Може да намалява риска от инсулт чрез подпомагане на доброто кръвообращение и намаляването на съсиреци.Магнезият влияе и върху. Липсата му може да доведе до раздразнителност, нервност и безсъние, докато при достатъчен прием нервната система е по-устойчива, а сънят – по-пълноценен.Добрата новина е, че магнезият може да се набави както чрез храната, така и чрез хранителни добавки, пише "Фокус“. Богати източници са ядките, семената, зеленолистните зеленчуци и пълнозърнестите продукти.Когато се използват добавки, е важно да се подхожда внимателно – прекомерният прием може да причини стомашно-чревни проблеми.Ако имаш проблеми с бъбреците, е много важно да се консултираш с лекар, защото бъбреците са основният път на изхвърляне на излишния магнезий. Максималният безопасен прием за възрастни чрез добавки е около 450 мг/ден (освен ако лекар специалист не препоръча друго).