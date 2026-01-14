Този подарък ще е тотален хит за Свети Валентин
В първата половина се прави персонализиран масаж, като може да бъде релаксиращ, дълбокотъканен или по-силов, от терапевти от тайландски произход. Фокусът е върху гърба, раменете, врата, краката и ходилата, като се цели цялостно облекчение и дълбока регенерация.
Втората част е предвидена за щастливия край на влюбените. Те се настаняват в друга стая с джакузи, където да се насладят на усамотение с партньора, в рамките на оставащото време. За престоя могат да поръчат бутилка шампанско, плодове, шоколад и други глезотии. В случай че един час ви се струва малко, има възможност за резервиране на 2 и повече часове, но цената е по-висока, пишат от Телеграф.
Други по-традиционни идеи за изживяване са полет с балон, което може да предложите на любимата, или гмуркане в морето, за да чуете заветното "да“ под вода. За да ви качат на балон, където да се насладите на гледката с партньора и на бутилка вино, трябва да приготвите 600 лв. за 30 минути.
Разбира се, и много от хотелите в зимните и СПА курортите са подготвили програми с диджей с две нощувки и празнична вечеря. Цените им са от 200 до 500 лева на човек за две нощувки със закуски за празника.
За тези, които са решили да създадат атмосфера за празника у дома, могат да развихрят въображението си в платформите за китайски стоки. Цените са ниски, а има всичко необходимо. От интериорни възглавнички във формата на сърце, покривки, балони и украса, до тоалетна хартия с послания за вечна любов.
Сред закачливите подаръци за половинката са звънче, на което пише, че е време за целувка, или тениски с допълващи надписи за влюбените, или мъжки боксерки, на които има сърца и надпис "Мой е!“.
