Шипката е скромен храст от семейство Розови, разпространен в умерените и субтропичните райони на северното полукълбо. От това храстче са известни около 400 вида и някои от тях растат само на едно място и никъде другаде.От това интересно растение се извлича етерично масло.Забележителен факт е, че венчелистчетата на една и съща шипка съдържат голямо количество етерично масло, което има невероятно разнообразни лечебни свойства и оттам разнообразни приложения. Ето какви са те.Маслото от шипки се смята за извор на младост и това е напълно заслужено определение, отреждащо на шипковото етерично масло ролята на едно от най-ефективните базови масла, използвани широко в козметиката. То възвръща сиянието на кожата, предотвратява стареенето и има мощно регенериращо действие.Шипковото масло е изключително популярно растително масло в ароматерапията с множество ползи за кожата. С него се постига изсветляващ ефект и се премахват кожните несъвършенствата, възстановява се естествения цвят и тонус на кожата. Съдържанието на много витамини, антиоксиданти и незаменими мастни киселини подхранва кожата в дълбочина и прави чудеса с нея. Премахва белезите, ускорява регенерацията на клетките, улеснява зарастването на рани и изгаряния, а сухотата и възпалението се успокояват.Най-ценно е студено пресованото базово масло от шипка, което се получава от растението и съдържа максимално количество от полезните вещества на шипковия храст.Качественото масло от шипка е ключова съставка в кремовете, лосионите, масажните масла, серумите за лице и маслата за тяло.Използва се в козметиката толкова широко, защото е подходящо за всички типове кожа, включително чувствителна, суха, кожа с засегната от белези и петна или наранена от UV лъчите.Основните съставки на маслото от шипка са: линолова киселина, линоленова киселина, олеинова киселина, палмитинова киселина и стеаринова киселина. Освен това в съдържанието му правят впечатление витамините А, С, Е, F и каротеноидите, които се познават поради това, че на тях се дължи оранжевият му цвят.- Овлажнява косата и задържа влагата в нея, насърчавайки по този начин нейния растеж;- Подпомага зарастването на рани;- Явява се емулгатор при приготвянето на сапуни и бързосъхнещи масла;- Има противовъзпалителни свойства;- Успокоява дразненето при акне и премахва опасността от нови гнойни огнища по кожата;- Насърчава задържането на влага в кожата и косата;- Използва се в различни маслени смеси.- Намалява възпалението;- Контролира съсирването на кръвта в кожния слой;- Успокоява болката в ставите и облекчава сковаността.- Поддържа мекотата, еластичността и сиянието на кожата и косата;- Стимулира растежа на косата, прави я по-здрава и бляскава;- Намалява появата на петна, бръчки и фини линии;- Премахва пърхота, с което подпомага растежа на косата;- Повишава имунитета;- Има антиоксидантно действие;- Предотвратява възпаленията на ставите, сковаността и болката.- Има омекотяващ ефект;- Подхранва косата, без да оставя мазни остатъци;- Най-често срещаната наситена мастна киселина.- Има почистващо действие, премахва мръсотията, потта и излишния себум от косата и кожата;- Идеален емулгатор, който свързва водата и маслото;- Поддържа и предпазва косата, без да намалява нейният блясък;- Омекотява кожата.Маслото от семената на шипките е известно със своите противостареещи свойства и поради това често се включва в натуралните продукти за зряла кожа. То ускорява възстановителните процесите на кожата и намалява появата на нежелани кожни състояния, като пигментация и белези.Маслото е ефективно за успокояване на кожата, засегната от сухота, екзема или дори псориазис. Възстановява еластичността, бори се с бръчките и стриите по нея. Създава защитна бариера върху кожата, която пречи за нейното обезводняване.Мастните киселини на шипковото масло намаляват сърбежа, характерен за сухия скалп. Шипковото масло веднага възстановява блясъка на косата, като премахва пърхота, което улеснява използването му директно върху скалпа, без да предизвиква омазняване на косата. Богатото на витамини шипково масло осигурява еластичност на косата, прави я по-обемна, здрава и бляскава.Укрепва не само клетките и тъканите, но и чупливите нокти, затова е най- използваното масло за поддържане на нокътната плочка.Шипковото масло може да се нанесе директно върху скалпа. То хидратира сухия косъм и в същото време го успокоява, премахва и предотвратява пърхота.За да се възстанови блясъка на косата и да се подхрани, се нанася смесено с рициново масло в равни съотношения.Маслото от шипка хидратира и укрепва ноктите, премахва сухотата и чупливостта им. Може да се масажира директно върху ноктите с помощта на върховете на пръстите или с памучен тампон, без нужда от отмиване.Прилага се при стрии, за облекчаване на слънчевите изгаряния и възпаления. Като алтернатива шипковото масло може да се смесва с етерични масла, за които е известно, че намаляват появата на нежелани тъмни петна като етерично масло от чаено дърво или етерично масло от лимон.За ароматерапевтичен масаж маслото от шипка може да се смеси с етерично масло от мента, лавандула, лайка или тамян.Шипковото масло се абсорбира в кожата по-бързо от много други масла. Малко вероятно е да запуши порите на лицето. Въпреки това се препоръчва да не ползва самостоятелно, а винаги в комбинация с други масла. То може да се използва като:- естествен ексфолиант за лице и тяло, смесено с мед и захар;- като овлажнител за лице, който поддържа кожата хидратирана и еластична;- за подхранване на кожата на лицето и за успокоение на раздразнената кожа;- за почистване на грима.