Корман Исмаилов, директора на Националния археологически музей доц. д-р Христо Попов и художника на проектите Тахсин Ахмед.
"Това е своеобразна енциклопедия в умален вид, миниатюрен разказ за един от най-впечатляващите периоди от историята по нашите земи. Тракийската цивилизация, със своята изтънчена материална култура и духовна дълбочина, ще оживее и ще достига до българските граждани у нас и по света с всяко писмо или картичка“, каза по време на церемонията министър Исмаилов.
Марките изобразяват маската на Терес, златния пръстен от Езерово, начелник от Свещари и нагръдник от Мезек.
“С развитието на тематичната филателия от края на 50-те години на 20 век, пощенските марки, свързани с тракийското историческо наследство, се радват на голям колекционерски интерес. Такъв е примерът с последното издание от 2016 година, което беше на тема "Антични тракийски монети“, припомни министърът.
Серията "Тракийско злато“ обединява първите български марки с променлив тираж, които са с цена в евро. Те ще бъдат използвани години наред за пощенска кореспонденция. Специално за колекционерите бе пуснат в употреба и блок-лист от четирите марки в тираж 1000 броя.
Тракийско злато върху марки: България превръща историята си в световно послание
Още от категорията
Ирена Георгиева: България трябва да бъде позиционирана като сигурна и предвидима дестинация за предстоящия летен сезон
12:32
Нова звездна раздяла
09:55
