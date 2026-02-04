TravelX2026: Новото лице на туризма – конференция, която събира експерти и предприемачи, за да очертаят бъдещето на туристическия сектор и ефективното промотиране на България като дестинация.
В този контекст Ива Гацева, секретар на Българската хотелска асоциация, поставя стратегически акцент върху значението на инвестициите, свързаността и държавната политика като ключови фактори за формирането на туристопотока към българското Черноморие и утвърждаването на Варна като конкурентна морска дестинация.
Какво прави Варна уникална туристическа дестинация на Черноморието?
Варна има потенциала на целогодишен икономически хъб, но реализацията на този потенциал зависи изцяло от устойчивостта на полетните програми. Данните са категорични – не можем да говорим за туризъм извън юли и август, ако нямаме въздушен мост. За нас, като Асоциация, поддържането на редовни линии и през зимата е въпрос на национална стратегия, а не само на пазарни отношения. Статистиката показва, че дестинации с гарантирана въздушна свързаност отчитат над 30% ръст на приходите в крилата на сезона. Варна е уникална с това, че има продукта (хотели, бизнес среда, култура), но "кръвоносната система“ на този продукт са полетите. Без тях и най-добрият хотел остава изолиран остров.
Как Варна съчетава морски туризъм, култура и история?
Тук наблюдаваме глобалната тенденция на "Икономика на преживяването“. Гостите, които съчетават плаж с културен туризъм, реализират по-висок среден разход на ден. Варна капитализира това успешно, но за да работи този микс, е нужна и градска среда на ниво. Туристът не стои само в хотела – той ползва улиците, тротоарите, парковете. Затова ние настояваме за синхрон между частните инвестиции и общинската поддръжка. Когато хотелът предлага 5-звездна услуга, а пътят до музея или римските разкопки е в лошо състояние, губим конкурентно предимство. Интегрираният продукт изисква интегрирана инфраструктура.
Защо Варна стана през последните години и предпочитана СПА дестинация?
Това е резултат от мащабни инвестиции на бизнеса в модерна балнеология, която ни позволява да работим целогодишно. Данните сочат ръст от над 15% годишно в този сегмент. Но тук отново опираме до логистиката. За да напълним тези СПА хотели през ноември или март, ни трябват работещи полетни програми от ключовите пазари – Германия, Великобритания, Израел. СПА туристът е по-взискателен и не пътува с чартъри. Затова БХА работи активно за стимулиране на авиокомпаниите. Без този транспортен коридор, усилията на инвеститорите в здравния туризъм се обезсмислят частично.
Защо хотелите по Черноморието не отстъпват по нищо на тези в Европа?
Ще бъда директна – като материална база и качество на услугата, българските хотели често превъзхождат конкурентите си в Западна Европа, където базата е по-амортизирана. Нашите членове са инвестирали милиарди в нови, енергийно ефективни и високотехнологични сгради. GSI индексът (удовлетвореност на гостите) за региона е устойчиво над 8.5/10. Голямото предизвикателство обаче остава техническата инфраструктура извън оградата на хотела. ВиК мрежата, пречиствателните станции, пътната настилка и озеленяването в курортите трябва да догонват темпото на частния бизнес. Туристът оценява дестинацията комплексно. Ние създадохме европейски хотели, сега е ред на държавата и общините да поддържат европейска инфраструктура около тях.
За какъв тип туристи е най-подходяща Варна?
Варна привлича балансиран микс – от семейства (около 60% от обема) до растящия сегмент на бизнес пътуванията (Bleisure). Но за да запазим този интерес, трябва да гарантираме предвидимост. Туроператорите и индивидуалните туристи трябва да знаят година по-рано, че ще имат удобен полет и че инфраструктурата в курортите ще функционира безотказно. Конкуренцията в Черноморския регион е жестока и битката вече не е само за по-хубава стая, а за по-добра свързаност и по-уредена градска среда.
TravelX поставя фокуса върху България: Устойчив туризъм и нови възможности за Черноморието
