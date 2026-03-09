Три силни магнитни бури до края на месеца
Прогноза по дни:
9 март – 3 (слаби смущения)
10 март – 5 (слаба магнитна буря)
11 март – 3 (слаби смущения)
12 март – 3 (слаби смущения)
13 март – 2 (спокойна активност)
14 март – 5 (слаба магнитна буря)
15 март – 4 (повишена активност)
16 март – 4 (повишена активност)
17 март – 3 (слаби смущения)
18 март – 3 (слаби смущения)
19 март – 4 (повишена активност)
20 март – 5 (слаба магнитна буря)
21 март – 6 (умерена магнитна буря)
